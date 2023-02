"I dirigenti Rai andranno tutti a casa": la stoccata di Fiorello

Il bacio in bocca ma prima ancora la simulazione di un atto sessuale che Rosa Chemical ha compiuto nei confronti di Fedez seduto in prima fila sul palco dell'Ariston (poi fatto salire sul palco), non sono ovviamente passati inosservati tra i milioni di spettatori ma soprattutto nella pungente ironia di Fiorello che durante un collegamento Instagram ha fatto una "previsione" per quello che sarebbe accaduto alla fine della kermesse canora che tanto ha fatto discutere tra "baci fluidi", provocazioni e attacchi politici come abbiamo visto sul Giornale.it.

"Domani tutti a casa"

" Ma Coletta è lì? ", chiede ironicamente Fiorello ad Amadeus mentre gli sullo smartphone gli viene mostrato il pubblico dell'Ariston tra le risate generali: la richiesta non è campata in aria, lo showman vorrebbe sapere come l'ha presa il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, che ha assistito a tutte quelle scene. " Vi prego inquadratemelo, domani lo sono che fine farà, fatemelo vedere per l'ultima volta". Il Festival dei record di ascolti e polemiche ha vissuto un altro passaggio particolare quando Gino Paoli tra una canzone e l'altra si è lasciato andare ai ricordi di gioventù parlando anche di tradimenti con il presentatore che è riuscito a intervenire a metà prima che la gaffe fosse completa. Anche quest'episodio non è passato inosservato e Fiorello lo ha prontamente sottolineato a Coletta. " Stefano, ma tu avevi controllato i testi di Gino Paoli? "

Poi, ecco passare in rassegna Achille Lauro che " sembrava Cristina d'Avena " e i Cugini di Campagna: Fiorello ne ha per tutti sottolinando che gente così non si trova neanche nel " bar di Guerre Stellari. Un festival così è irripetibile, domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stupendo ", afferma.