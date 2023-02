Baci 'fluidi', attacchi politici e provocazioni: il festival della polemica fa record di ascolti

Il sipario cala sul festival di Sanremo (polemiche a parte) con gli ultimi dati di ascolto, che confermano il successo dell'edizione 2023. La serata finale della kermesse canora ha incollato davanti agli schermi una media spettatori di 12.256.000 pari al 66% di share. Lo scorso anno, il pubblico fu leggermente maggiore (13.205.000 di spettatori) ma lo share si fermò al 65%. Se poi si considera che le rilevazioni Auditel si interrompono alle ore 2 - mentre la finalissima di Sanremo si è conclusa alle 2:30- è facile intuire che il dato è "orfano" dall'assenza dei dati relativi alla premiazione del vincitore.

L'Amadeus quater si conclude, dunque, mantenendo il trend positivo ottenuto sin dalla prima serata di gara. La formula portata sul palco del teatro Ariston dal direttore artistico, che ha co-condotto con Gianni Morandi quest'ultima edizione, facendosi affiancare dalla consueta quota femminile, sembra avere convinto il pubblico anche se, più che di musica, in questa edizione si è fatto soprattutto molta propaganda e tanta, tantissima provocazione.

Dati auditel della finale di Sanremo nel dettaglio

Per gli amanti delle statistiche, la prima parte della finalissima (dalle 21.25 alle 23.54) è stata vista da 14 milioni mila 423 spettatori (62,7% di share), mentre la seconda parte della serata (dalle 23.58 alle 01.59) da 9 milioni 490 mila di spettatori (63,7% di share). Di record storico per la finale, però, non si parla. Sono state diverse, infatti, le edizioni del passato che hanno eguagliato e superato il 66% di share, ma la migliore prestazione in termini di ascolto rimane quella di Mike Bongiorno con Piero Chiambretti e Valeria Marini del 1997 (nella quale trionfarono i Jalisse), che mise a segno uno straordinario 68.29% di share.