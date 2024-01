"Fratture multiple al cranio": grave incidente per l'attore napoletano Adam Jendoubi

A seguito di un incidente in moto, le cui cause non sono state ancora del tutto chiarite, l'attore napoletano Adam Jendoubi si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute e sta lottando tra la vita e la morte.

Il 23enne di origini tunisine e polacche ma cresciuto nella Forcella, celebre quartiere del centro storico di Napoli, si trovava a bordo della sua Honda SH 125 quando si è verificato lo schianto sulle origini del quale tuttora stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castellammare di Stabia. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul luogo dell'incidente, vale a dire in viale delle Terme a Castellammare di Stabia, il giovane era riverso sull'asfalto: l'ipotesi più probabile per il momento è che l'attore possa aver perso improvvisamente il controllo del ciclomotore cadendo in mezzo alla carreggiata.

Il personale medico si è trovato di fronte a un'urgenza, dato che, stando a quanto riferito da Napoli Today, Adam Jendoubi si trovava in arresto cardiaco. Dopo essere riusciti a rianimarlo sul posto, i sanitari hanno provveduto a trasportarlo in codice rosso in ambulanza presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il 23enne è stato assistito dal personale del pronto soccorso e successivamente trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il quadro clinico sarebbe particolarmente grave a causa di fratture multiple riportate al cranio: Adam Jendoubi lotta tra la vita e la morte.

Celebre per aver preso parte a numerosi video musicali del cantautore napoletano Liberato, il 23enne è noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il ruolo di "Aucelluzzo" ne "La paranza dei bambini", film ispirato dall'omonimo libro scritto da Roberto Saviano, ed è considerato uno degli attori emergenti delle fiction napoletane. Tanti gli auguri di pronta guarigione lasciati dai suoi numerosi ammiratori sui principali social network.