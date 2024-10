Informazione, è il Tg1 di Chiocci il più visto nei primi 6 mesi 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Tg1 di Gian Marco Chiocci resta il telegiornale più visto. Il Tg5 segue in seconda posizione in terza è la Tgr, cioè i telegiornali regionali tutti insieme. E questo nonostante il numero degli spettatori dei notiziari siano calati. È questo il responso pubblicato dall'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relativo al primo semestre 2024. In particolare, l'attenzione si sofferma sugli ascolti delle edizioni più importanti dei principali notiziari, quelle serali (fascia oraria 18,30-20,30): mostrano, rispetto al corrispondente periodo del 2023, una riduzione di circa 560mila spettatori (da 15,85 a 15,29 milioni di spettatori). Nonostante il traino negativo, il Tg1 delle 20 si attesta sui 4,45 milioni di ascolti giornalieri, il Tg5 delle 20 sui 3,67 milioni e le edizioni della Tgr di Raitre complessivamente 2,26. In media, i Tg Rai della sera considerati tutti insieme perdono il 4,3 per cento degli ascolti giornalieri (da 9,80 a 9,38 milioni di spettatori), con una riduzione per il Tg1 delle 20 del 2,3 (da 4,56 a 4,45 milioni di spettatori).

Anche i Tg serali di Mediaset registrano una complessiva riduzione del 7,3 per cento (da 5,03 a 4,66 milioni di spettatori). In controtendenza, il TgLa7 delle 20 che registra ascolti in aumento del 22,8 per cento rispetto all'anno precedente (da 1,02 a 1,25 milioni).