Insinna è Tale e quale alla Rai

La sorpresa è l'arrivo nel cast di Flavio Insinna (nella foto). Sarà uno dei protagonisti di Tale e Quale Show - guidato sempre da Carlo Conti - che tornerà immancabilmente in onda sul primo canale dal 26 settembre. Per lo showman un ritorno in Rai dopo l'esperienza difficile di La7 dove il game Famiglie d'Italia non ha dato accettabili risultati di ascolto, ma non certo per responsabilità del conduttore. Comunque, ora, Insinna si riprende un posto sulla tv pubblica anche se non da frontman. Sarà in coppia con Gabriele Cirilli per mettersi nei panni di qualche duo famoso. È certamente un ruolo adatto alle sue abilità artistiche. E magari il viatico per riprendere il discorso con la Rai.

Suoi compagni di viaggio, anzi sfidanti, nello show in cui i concorrenti impersonano star nazionali e internazionali, saranno Carmen Di Pietro (che ci riprova), l'attore Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, il cantante Tony Maiello e il conduttore Peppe Quintale.

A loro si aggiunge una infornata di ex concorrenti del Grande Fratello: Pamela

Petrarolo, Antonella Fiordelisi e Le Donatella. Infine la content creator e spalla di Chiambretti (e tante altre cose) Marina Valdemoro Maino. La giuria non cambia: Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.