"Io come Fedez, prendo psicofarmaci". La rivelazione di Jane Alexander

Fedez ha parlato di salute mentale davanti a una platea di giovani e il dibattito si è subito infiammato. Il tema delle fragilità e delle dipendenze è stato affrontato anche nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, nella quale Myrta Merlino ha ospitato Antonio Caprarica eJane Alexander proprio per dibattere dell'argomento. E, proprio durante il suo intervento in studio, l'attrice di origini britanniche ha confessato di assumere psicofarmaci da tempo.

Caprarica contro le parole di Fedez

Durante la puntata della trasmissione pomeridiana di Canale 5, Myrta Merlino ha mandato in onda uno spezzone dell'intervento fatto da Fedez all'incontro sulla salute mentale a Torino e al ritorno in studio ha chiesto un'opinione ai suoi ospiti. Pur apprezzando la volontà del rapper di portare all'attenzione del grande pubblico un problema così importante, il giornalista Antonio Caprarica non ha avuto parole positive per il cantante: "Le materie che maneggia Fedez, salute mentale, social e malattia, sono temi che vanno maneggiati con cura e con estrema professionalità. Non sono sicuro che il primo che passa, anche se le ha vissute sulla sua pelle, sia il soggetto giusto per parlare a una platea di persone".

Jane Alexander su Fedez: "Io come lui"

Di opinione decisamente opposta, invece, Jane Alexander, che ha sostenuto l'impegno del rapper. "Io invece penso che parlarne pubblicamente sia la cosa giusta da fare perché lo hai vissuto e qualcosa ne sai", ha esordito l'attrice in studio, proseguendo: "Io posso dire che sto prendendo psicofarmaci da tempo come Fedez e sto molto meglio di prima. Sono una persona che vi dice andate dallo psichiatra e prendete medicinali, sotto prescrizione, se ne avete bisogno". Il suo intervento ha aperto una finestra sul suo doloroso passato e Jane Alexander è tornata a parlare della lunga battaglia condotta contro l'alcolismo: "Non avevo mai parlato degli psicofarmaci. Io sono un'ex alcolista, ne ho parlato in varie occasioni, e parlarne aiuta anche gli altri".

La battaglia dell'attrice contro l'alcolismo

Della sua battaglia contro l'alcol ne aveva parlato, invece, lo scorso anno a giugno quando aveva festeggiato sui social i suoi primi quattro anni da sobria. "E siamo arrivati a 4", aveva scritto su Instagram, parlando con i suoi fan: "Quattro anni che non bevo più alcolici. Quattro anni dalla seconda volta che ho deciso di smettere. Perché avevo già smesso, ma poi ci sono ricascata di brutto. Oggi sono fiera di me, nonostante tutto". Della sua dipendenza ne aveva parlato anche in tv e durante numerose interviste, ma sugli psicofarmaci non si era mai espressa. Almeno fino a oggi.