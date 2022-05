"La droga mi ha fatto male". Così Jeremias Rodriguez si è salvato

Che avesse avuto un passato difficile Jeremias Rodriguez non lo ha mai nascosto. Ma nell'ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin l'argentino ne ha parlato apertamente, confessando di avere vissuto anni difficili tra dipendenze da droghe e depressione: " Non voglio metterla sul profondo, ho raccontato già tanto. Quello più intimo l'ho risolto e non voglio continuare a parlarne. Oggi non sono più una vittima, sono risolto. Non è stato facile la vita che ho fatto e non vado fiero del mio passato ".

Reduci dall'esperienza all'Isola dei famosi, Gustavo e Jeremias Rodriguez sono stati ospiti dell'ultima puntata di Verissimo ed è qui che il fratello di Belen e Cecilia ha confessato di avere vissuto anni difficili, che lo hanno allontanato dalla televisione e anche dalla famiglia e dagli amici. " Dopo l'ultima isola sono sparito per due anni per sistemare dei problemi che avevo - ha raccontato Jeremias - ho avuto il coraggio per farlo. Ora che le ho sistemate non ho più paura di "peccare" più chiaro di così non posso dirlo ". Chiaro il riferimento alla dipendenza dalla droga - ribadita poco dopo alla domanda diretta della Toffanin, a cui Jeremias ha fatto ricorso in passato, ma dal quale ora ha dichiarato di essere libero.

L'argentino ha spiegato di avere preso le distanze da persone che non gli facevano bene e anche dalla famiglia, isolandosi per ritrovarsi. Tre anni lunghi e difficili dai quali è risorto anche grazie a Deborah Togni, la fidanzata, che ha conosciuto in quel periodo e che lo ha amato anche nei suoi difetti. " Deborah è stata la mia salvezza e anche per quello sono riuscito a stare meglio. Lei mi ha fatto capire che non dovevo cambiare per piacerle. Non c'è cosa più bella di un essere umano che ti accetta anche quando tu ti fai schifo ", ha detto travolto dalla commozione Jeremias.