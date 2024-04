"Io me ne vado...". Peppe di Napoli abbandona l'Isola dei Famosi

Altro colpo di scena all’Isola dei Famosi. Peppe di Napoli si è ritirato. Un cammino in salita per il reality di Canale 5 che, ormai, sin dal debutto sta affrontando diversi impedimenti. Tra squalifiche, ritiri, infortuni e Covid, i naufraghi sembrano non trovare pace. Adesso, a poche ore dalla diretta di ieri sera, arriva l’annuncio dell’abbandono di uno dei concorrenti più promettenti di questa edizione, il pescivendolo di Pianura, un quartiere di Napoli.

Il comunicato ufficiale del reality

A dare l’annuncio sono stati i canali ufficiali del reality che hanno prima diramato un comunicato e poi, postato un video in cui il concorrente spiega il motivo del suo ritiro. “Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi”, si legge nella nota della trasmissione. Naturalmente, l’attenzione è rivolta al televoto che vedeva Peppe di Napoli tra i protagonisti. È per questo che il televoto è stato annullato e verrà riaperto con gli altri quattro concorrenti già in nomination: “Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye”.

Dunque: “I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati”. A spiegare il motivo del suo addio alla spiaggia di Cayo Cochinos è stato proprio Peppe che in un video, scusandosi con il pubblico a casa, ha affermato: “Abbandono l’Isola, perché sono stanco non ce la faccio più a farla e chiedo scusa a tutti gli italiani”. Infine, ha rimarcato: “Io abbandono l’Isola e me ne vado”.

Isola dei Famosi: tra infortuni, ritiri e abbandoni

Una partenza decisamente difficile per il reality honduregno. Proprio nelle scorse ore, era arrivata la notizia della squalifica di Francesco Benigno che avrebbe violato il regolamento con comportamenti inopportuni. Poi il ritiro di Peppe di Napoli. Immancabili, inoltre, anche i problemi di salute: prima ancora dell’inizio del programma, la prima a dover abbandonare la nave era stata Tonia Romano; poco dopo, Miss Italia Francesca Bergesio ha avuto un infortunio. E ancora, costretti a stare lontani da Cayo Cochinos ci sono Aras Senol ed Edoardo Franco, risultati positivi al Covid.

Insomma, chi più ne ha più ne metta; che dire, speriamo che dopo Peppe di Napoli non bisognerà nuovamente aggiornare la lista.