"Assomiglia a Lewis Capaldi". I sospetti social sulla canzone di Irama a Sanremo

Molti la danno come possibile vincitrice di questa edizione del Festival di Sanremo ma, allo stesso tempo, c'è più di qualcuno che ritiene che la sua canzone assomigli fortemente a un brano che è diventato famosissimo in tutto il mondo. L'artista in gara finito nel mirino (soprattutto nei social) è Irama, che è stato uno tra i primi a esibirsi sul palco del teatro Ariston nella prima delle cinque serate di questa edizione in Riviera. La sua "Tu no" - è l'accusa generica che gli viene in qualche modo scagliata - è che abbia qualcosa in comune con "Someone you loved" di Lewis Capaldi. Un po' la base del pianoforte, un po' la linea melodica e un po' anche il timbro vocale in occasione del ritornello. Sia ben chiaro: non si tratta assolutamente di plagio. Tuttavia, aguzzando leggermene le orecchie, qualche elemento di non totale lontananza tra le due canzoni potrebbe anche sussistere.

I tweet si spaccano su Irama

Su X (ex Twitter) qualcuno lancia infatti qualche piccolo sospetto. " Scusate ma non assomiglia a 'Someone you loved me' di Capaldi? ", scrive un utente. " Solo io noto delle somiglianze con 'Someone you loved' di Lewis Capaldi? ", gli fa eco una ragazza. In ogni caso ci sono però anche altri appassionati sanremesi che valutano comunque positivamente questo fatto. " Irama, molto Lewis Capaldi... la top5 non la vuole proprio mollare ", esalta un follower. " Irama in versione Lewis Capaldi de noantri non è male ", conferma un'altra persona. Anche se c'è qualcuno che non è del tutto d'accordo con questi attestati di stima. " Ok, Irama è figo. Ma questo brano un po' alla Lewis Capaldi è un po' al di sotto delle aspettative che avevo, almeno al primo ascolto. Comunque, gran voce, come sempre ". Insomma: può anche essere che Filippo Maria Fanti abbia tratto un po' di ispirazione dal cantautore britannico, ma il giallo non è degno di essere annoverato tra i misteri che hanno caratterizzato i grandi best sellers di Arthur Conan Doyle o Agatha Christie.

