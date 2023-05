Isola dei Famosi 2023, le pagelle: “coraggioso” Marco Mazzoli (voto 8), al veleno Helena Prestes (voto 4)

È andata in onda ieri sera la settima puntata dell’Isola dei Famosi. Come sempre non sono mancati i colpi di scena e i tanti confronti tra i naufraghi che in Honduras stanno mettendo a dura prova la loro resistenza fisica e psicologica. Protagonisti di alcune delle sorprese della serata, Fabio Rovazzi e Paolo Noise che hanno mandato un messaggio all’amico Marco Mazzoli. L’Isola di Sant’Elena è stata definitivamente “chiusa” e così, Gian Maria Sainato ed Helena Prestes potranno continuare la loro esperienza insieme al resto del gruppo su Playa Fantasma. Ad abbandonare definitivamente il reality è stata l’attrice Corinne Cléry che ha rinunciato all’opportunità di rimanere da sola sull’Ultima spiaggia. Due i naufraghi finiti al televoto per la prossima puntata: Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse.

Ecco le pagelle della settima serata.

Naufraghi

Helena Prestes – voto 4

Nonostante l’eliminazione da Playa Tosta, arrivata sull’Isola di Sant’Elena la naufraga ha sparato a zero su tutte le donne. Nella puntata di ieri sera è tornata a scontrarsi con loro e la rottura che si è creata – a giudicare dalle dure parole che sono volate – sembrerebbe essere insanabile. Helena non ha risparmiato nessuna: ha dato della falsa a Pamela, dell’ingrata alla Scuccia ed ha accusato Alessandra di mancanza di personalità; siamo proprio sicuri che tutti i difetti li abbiano gli altri?

Corinne Cléry - voto 6.5

“Giocatrice esemplare” è l’appellativo che utilizza Ilary per descrivere il percorso di Corinne prima di dare il verdetto del televoto che la vede protagonista. Effettivamente, dopo la scorsa puntata, abbiamo capito che la naufraga dietro al “sorrisino e all’atteggiamento da mamma dell’Isola” nasconde una sana dose di strategia. A quanto pare, però, non è servita a nulla dal momento che il pubblico ha deciso di mandarla a casa. Nonostante tutto, ha fatto una buona Isola.

Cristina Scuccia – voto 6.5

Si difende fortemente dalle accuse di Helena che le dà dell’ingrata e semplicemente le spiega che la loro amicizia non può continuare a causa dell’incompatibilità caratteriale tra le due; la Scuccia ormai pare essere senza filtri. Protagonista di uno dei momenti più forti della serata, l’ex suor Cristina ha ricevuto un messaggio dalla madre che l’ha rassicurata circa l’ipotesi di un eventuale risentimento nei suoi riguardi per averle tenuto nascosto il suo sentimento verso un’altra persona.

Pamela Camassa – voto 7

Senza troppi giri di parole non trattiene la rabbia nei confronti di Helena, che in questa settimana non le ha riservato parole carine. Pamela sta dimostrando di essere molto forte e ad ogni puntata lo conferma; infatti, dopo aver vinto la prova del fango che gli ha permesso di andare al duello finale contro Andrea Lo Cicero, si è aggiudicata la collana del leader della settimana.

Nathaly Caldonazzo - voto 6

Non abbiamo fatto in tempo la scorsa settimana a sottolineare lo stato di quiete della naufraga che Nathaly è letteralmente esplosa. Così non trattiene il suo disappunto verso Corinne che definisce “comodina e falsa”. Dopo essersi salvata dal televoto, la showgirl è nuovamente protagonista di una diatriba, questa volta con Andrea Lo Cicero al quale dà della donna mancata. La Caldonazzo ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo, tuttavia adesso in suo aiuto sono arrivati Helena e Gian Maria. Vedremo cosa accadrà; l’unica certezza, al momento, è che l’unione Caldonazzo-Prestes promette “fuoco e fiamme”.

Andrea Lo Cicero – voto 5.5

“Due galli in un pollaio prima o poi si beccano” mai frase fu più giusta per descrivere il rapporto tra Lo Cicero e Mazzoli. Effettivamente, il naufrago sta facendo di tutto pur di emergere e portare la vittoria a casa; è per questo, forse, che spesso non risulta essere schietto con i compagni d’avventura. Tuttavia, in puntata pare essere tornato il sereno tanto che salva Marco dall’andare al televoto; chissà che non si tratti della solita “facciata” nel corso della diretta e poi in settimana torneranno a “volare i coltelli”.

Luca Vetrone – voto 6

Purtroppo non sembra mai essere entrato in gioco e anche quando Ilary gli chiede chi vorrebbe fuori dal reality, tentenna nel dare una risposta, come se avesse timore di esprimersi. Tuttavia, la sua educazione – che emerge anche nella chiacchierata con la mamma – piace al pubblico a casa che lo salva dall’eliminazione.

Marco Mazzoli – voto 8

È il primo a salvarsi dal televoto, e su questo vi erano davvero pochi dubbi. Mazzoli è convinto che gli altri facciano dei giochi “sporchi” alle sue spalle, in particolare Lo Cicero con cui, però, pare avere chiarito. Protagonista di uno dei momenti più divertenti e “coraggiosi” della serata - quello della ceretta - Marco è riuscito a guadagnare una pizza da condividere con il resto dei naufraghi. Manca sempre meno alla fine del reality, ma la sua simpatia è ciò che serve al programma per garantire quel pizzico di ironia e leggerezza che aiuta a stemperare gli animi.

Alessandra Drusian (Jalisse) – voto 5

La naufraga è tornata a scontrarsi con Helena con la quale pare essere arrivata ai ferri corti. Per il resto l’abbiamo vista davvero poco. Alla fine si salva in calcio d’angolo dalla nomination grazie alla leader Pamela Camassa che la “sfila” dal televoto finale.

Fabio Ricci (Jalisse) - voto 4

Dopo la puntata da protagonista della scorsa settimana, ieri sera ci siamo chiesti se Fabio fosse ancora in Honduras.

Gian Maria Sainato – voto 4

Se fino ad ora non ha aperto bocca, nella puntata di ieri sera è stato protagonista negli rvm– spalleggiato da Helena - di battute al veleno nei confronti di tutti gli altri naufraghi che ha conosciuto per una sola settimana; addirittura, afferma di volere tornare su Playa Fantasma per prendersi le sue rivincite. Alla fine grazie alla Prestes rientra in gioco.

Opinionisti e inviato

Vladimir Luxuria – voto 7

“Chi non ha pa***, parla alle spalle”; così tuona l’opinionista contro Andrea Lo Cicero; Vladimir come sempre si rende grande protagonista della serata e dimostra di essere attenta a tutto ciò che accade in Honduras. Poi dà anche un consiglio a Mazzoli, raccomandandogli di non abbassare la guardia.

Enrico Papi – voto 6.5

“Ti sembro un capitano?... Ops, capitano non lo dovevo dire”; inizia così la sua serata l’opinionista, rivolgendosi alla padrona di casa che prima gli dice che sembra essere vestito come uno della marina e poi, senza peli sulla lingua gli risponde: “Subivo un po' il fascino”. Il riferimento è chiaramente all’ex marito di Ilary, Francesco Totti, per anni capitano della Roma. Enrico Papi, dopo una partenza difficile, a gran sorpresa pare aver preso le giuste misure nel ruolo di opinionista.

Alvin - voto 7

Iconiche le facce di Alvin nel momento in cui Helena e Gian Maria sono rientrati in gioco. L’inviato ad ogni puntata dimostra la sua preparazione, ma soprattutto la sua pazienza dinanzi a dei naufraghi che delle volte sono un pizzico sopra le righe.

Ilary Blasi – voto 9

Torna in total black con un raccolto che le mette in risalto il viso; Ilary - con le sue battute che la fanno apparire quasi satura dei naufraghi – si riconferma la persona giusta per la conduzione di un reality che ha bisogno del suo sarcasmo e della sua personalità per intrattenere i telespettatori a casa.

Ancora un buon risultato per il reality che ha registrato il 18.6 % di share.