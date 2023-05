"Sono finito in terapia intensiva". Cosa è successo a Paolo Noise

" Me la sono vista brutta ". Così Paolo Noise ha raccontato la brutta esperienza vissuta all'Isola dei famosi in seguito al malore, che lo ha costretto ad abbandonare il gioco. Rientrato a Miami in vista del definitivo ritorno a Milano, il conduttore radiofonico si è collegato in diretta con "Lo Zoo di 105" e ha risposto alle domande pressanti di colleghi e radioascoltatori preoccupati per le sue condizioni di salute.

Cosa è successo su Playa Tosta

In radio Paolo Noise ha svelato di avere avuto un brusco innalzamento della pressione nel cuore della notte e di essere stato soccorso dallo staff, che opera all'Isola. " In breve ho avuto un picco pressorio molto importante (160 su 110) dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato", ha raccontato lo speaker radiofonico, proseguendo: "Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano quaranta minuti di barca dal primo centro medico, sono venuti immediatamente a prendermi, è stata una roba molto pesante anche per Marco che si è spaventato e preoccupato tantissimo ". L'intervento tempestivo dello staff e della produzione è stato determinante.

Il trasferimento in ospedale

Nonostante le condizioni meteo avverse e la pioggia battente, il medico della produzione e lo staff hanno stabilizzato Noise e poi lo hanno trasferito in ospedale: " Quando è arrivato l'elicottero di notte con la pioggia mi ha portato prima in un centro medico, poi ancora in ospedale in terapia intensiva. In quaranta minuti ho preso due elicotteri, mi hanno fatto due stabilizzazioni due medici diversi ". In diretta a Lo Zoo di 105, Paolo Noise ha voluto ringraziare tutti coloro che lavorano dietro all'Isola dei Famosi, un esercito di "invisibili" - compresi i locali - che lo hanno aiutato a rialzarsi in un momento difficile e estremamente complicato.

"Dovrò prendere un farmaco a vita"