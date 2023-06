La fede, la tv, l'amore: la trasformazione di suor Cristina Scuccia

Esattamente nove anni fa suor Cristina vinceva la finale di The Voice of Italy, il talent canoro con l'indimenticata Raffaella Carrà. Da quell'anno - era il 2014 - tante cose sono successe nella vita della monaca siciliana: il ruolo in un musical, la partecipazione a Ballando con le stelle, la crisi spirituale, l'addio ai voti e la fuga in Spagna per poi tornare in Italia e accettare di partecipare all'Isola dei famosi. Quella compiuta dall'ex suor Cristina - oggi per tutti Cristina Scuccia - è una vera e propria trasformazione.

L'esordio in tv a The voice of Italy

L'esordio televisivo di suor Cristina avviene nel marzo 2014. Lei ha 25 anni, è siciliana ma vive a Milano ed è una suora Orsolina della Sacra Famiglia. Si presenta alle Blind Audition del talent canoro di Rai Due con il brano No One di Alicia Keys e conquista tutti. I quattro giudici si girano ma solo J-Ax riesce a portarla nel suo team. Il New York Times le dedica addirittura un articolo parlando di lei come "il nuovo fenomeno musicale italiano". Da quel momento suor Cristina diventa un vero e proprio idolo televisivo, superando le puntate e arrivando dritta in finale, dove stravince con il 62% dei consensi al televoto. Grazie alla vittoria di The Voice, suor Cristina vince un contratto discografico con la Univeral Music e il 10 novembre 2014 pubblica il suo primo album "Sister Cristina".

Il tapiro d'Oro per "Like a Virgin"

Quattro mesi dopo il trionfo a The Voice, la monaca siciliana esce con il suo primo disco anticipato dalla pubblicazione del singolo "Like a virgin" (cover del brano di Madonna) e per questo riceve il suo primo tapiro d'Oro da Striscia la Notizia. Valerio Staffelli la raggiunge in uno dei suoi appuntamenti promozionali per il disco e le consegna il goliardico premio a seguito delle critiche ricevute dai vescovi del Cei. Suor Cristina sembra essere pronta ad approdare anche sul palco dell'Ariston ma un "no" dalle Orsoline e uno dal Cei frenano gli entusiasmi. A fine 2014 la siciliana riesce a incontrare papa Francesco in Udienza Generale a San Pietro e in quell'occasione, gli regala il suo album.

Il periodo difficile

Nonostante gli impegni, le ospitate in tv e il tour promozionale del suo album (che arriva addirittura in Franca e Giappone con ottimi risultati), suor Cristina ammette di avere vissuto un momento duro dopo la vittoria di The Voice. " Ero seguita dai paparazzi e mi sembrava tutto surreale. Avevo attacchi di panico ", racconto qualche anno fa. La monaca è di fatto un personaggio pubblico tanto da attirare le attenzioni morbose di uno stalker, che nel 2015 viene arrestato. L'uomo, un 42enne belga, si giustificò dicendo di volerla solo conoscere e fare qualche selfie ma l'insistenza e i pedinamenti sotto al convento costrinsero suor Cristina e altre monache a sporgere denuncia.

L'esordio in teatro con un musical

Dal 2015 al 2017 suor Cristina vive una nuova esperienza fuori dal convento. Viene scelta per interpretare il ruolo della novizia suor Maria Roberta nel musical "Sister Act". La tournée dura due anni e la porta a girare l'Italia con grandi soddisfazioni. Il teatro la conquista tanto da farla entrare nel cast anche di un altro progetto "Titanic - Il musical". La siciliana partecipa, però, anche a diversi eventi religiosi, esibendosi dal vivo a Cracovia in occasione del World Youth Day 2016. Poi la Scuccia si dedica nuovamente alla musica pubblicando un secondo album intitolato "Felice".

Ballando con le stelle

Nel 2019 Milly Carlucci la vuole nel cast di Ballando con le stelle. Suor Cristina accetta e torna in tv da protagonista. Ballare per lei che veste gli abiti sacri risulta, però, complesso. La monaca non può rimanere da sola con il suo ballerino Stefano Oradei, e per la prima volta nella storia del programma la concorrente si esibisce con tre insegnanti (oltre a Oradei, le due danzatrici Jessica De Bona e Giulia Antonelli). Nonostante l'impegno suor Cristina viene eliminata all'ottava puntata. Prima della fine del 2019 la siciliana rinnova i voti perpetui e il pubblico la vede per l'ultima volta in tv con Enrico Papi nel game show di Tv8 Name That Tune - Indovina la canzone. Poi, complice la pandemia, Cristina sparisce dalla scena pubblica.

Il ritorno a Verissimo

Novembre 2022. Da quasi due anni di suor Cristina non si sa più niente, ma la sua ospitata viene annunciata a Verissimo su Canale 5. Quando la siciliana fa il suo ingresso in studio vestita con un tailleur rosso senza gli abiti sacri e il velo, la notizia è chiara a tutti. " Ho scelto di seguire il mio cuore ", rivela a Silvia Toffanin, svelando di avere rinunciato ai voti definitivamente dopo un anno sabbatico e confessando di essersi trasferita in Spagna, dove fa la cameriera. Il suo sogno è quello di fare la cantante e proprio la musica l'ha spinta a lasciare il convento. Dopo la prima ospitata Cristina Scuccia torna a Verissimo altre due volte, prima per annunciare l'uscita del suo nuovo singolo, poi per parlare della partecipazione all'Isola dei famosi.

Lo sbarco in Honduras

Ad aprile 2023 Cristina Scuccia annuncia di essere una concorrente ufficiale del reality di Ilary Blasi. Lei si dice pronta a volersi mettere alla prova in Honduras ma di non essere pronta a mostrarsi in bikini davanti alle telecamere. Di amore parla solo come un argomento da affrontare più avanti e ancora lontano dalla sua nuova vita più proiettata sulla sua rinascita. All'Isola, però, dopo un mese di sopravvivenza Cristina lascia cadere i veli: svela di avere conosciuto una persona in Spagna prima di entrare nel reality e di essersi innamorata. Parla addirittura di maternità, mentre sul web si fanno sempre più insistenti le voci di una sua presunta omosessualità e del possibile coming out in Honduras. La trasformazione compiuta in questi nove anni sembra, però, non essersi ancora compiuta completamente e molti sospettano che altre rivelazioni potrebbero presto arrivare da lei stessa.