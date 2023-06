Isola dei Famosi 2023, le pagelle: Marco Mazzoli re dell’Isola (voto 10), non convince Andrea Lo Cicero (voto 5)

Dopo due lunghi mesi è calato ufficialmente il sipario sulla diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi. A trionfare, aggiudicandosi il montepremi di 100.00 euro (la cui metà sarà devoluta in beneficienza), è stato Marco Mazzoli. Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa, Alessandra Drusian, Cristina Scuccia si sono, invece, classificati rispettivamente nella seconda, terza, quarta e quinta posizione. Grandi emozioni per i naufraghi nel corso dell’ultima puntata in cui hanno ricevuto tantissime sorprese da parte dei loro familiari più cari.

Ecco le pagelle della finale.

Naufraghi

Cristina Scuccia – voto 6.5

“Una persona che è diventata un grande personaggio con una grande personalità”; così la definisce Vladimir Luxuria a inizio puntata. Effettivamente non si può negare che la naufraga in questi mesi ha saputo far parlare tanto di sé, ma senza mai svelare troppo, riuscendo a costruirsi attorno un alone di mistero e curiosità che se da una parte ha fatto bene al suo “personaggio”, dall’altra ha stancato un po' il pubblico. È forse per questo che alla fine non è stata premiata dagli spettatori nel primo televoto della serata contro Luca Vetrone, dovendo così rinunciare alla vittoria finale.

Andrea Lo Cicero – voto 5

Manda al televoto flash Luca Vetrone dicendo che il suo intento è quello di farlo crescere; insomma un ragionamento che nel momento della finale ha davvero poco senso. Per fortuna a “smontarlo” ci ha pensato la “volpe” del reality, Vladimir Luxuria, che ha voluto ricordare a Lo Cicero di essere andato in nomination una sola volta e di averla fatta franca soltanto grazie alle prove fisiche. Tuttavia, grande commozione durante l’rvm che è arrivato per lui in Honduras da parte di suo figlio. Il naufrago nel complesso ha fatto una buona Isola; a fregarlo, però, qualche caduta di stile come le parole poco carine nei confronti di Helena Prestes e Nathalie Caldonazzo.

Luca Vetrone – voto 9

È la grande sorpresa di quest’Isola dei Famosi: diciamolo chiaramente, all’inizio di questa edizione forse nessuno pensava che Vetrone potesse superare la seconda puntata; tuttavia, con educazione ed eleganza il naufrago è riuscito ad arrivare fino in fondo. Emozionante, e soprattutto vero, il momento in cui ha riabbracciato la mamma, mostrando al pubblico un lato vulnerabile della sua personalità che spesso in molti cercano di tenere nascosto. Dopo avere sfiorato l’impresa vincendo al televoto contro tutti, alla fine è stato battuto da un invincibile Mazzoli. La genuinità è stata sicuramente la sua carta vincente.

Pamela Camassa – voto 7.5

La naufraga, come ha spesso affermato, ha concluso questa esperienza con una nuova consapevolezza: il suo essere forte e determinata nel volere perseguire i suoi obiettivi. A raggiungere Pamela in Honduras per farle una bellissima sorpresa, la sorella Manola che ha voluto farle sentire il suo sostegno per la finale regalandoci un bel momento. Tuttavia, contro ogni aspettativa, Pamela è stata battuta al televoto flash da Luca Vetrone che incredibilmente li ha "fatti fuori" tutti. Ad ogni modo, la Camassa è stata una protagonista indiscussa di questa Isola.

Marco Mazzoli – voto 10

Vince la prima prova della serata che gli consente di scegliere chi mandare al televoto flash e poi è stato il primo ad accedere direttamente alla finalissima. Mazzoli ha fatto davvero una bella Isola e questo sicuramente non è un segreto. Nella serata di ieri il naufrago ha avuto la possibilità di rivedere sua moglie Stefania e così, abbiamo potuto ammirare il suo lato più sensibile. L’ironia è stata certamente il suo asso nella manica; infatti, è stato lui che ad ogni puntata (insieme a Paolo Noise) ci ha regalato i momenti più divertenti di questa edizione del reality. Il vincitore indiscusso.

Alessandra Drusian (Jalisse) – voto 6.5

Se anche soltanto avessimo mai pensato che la Drusian fosse una stratega, ogni dubbio è svanito nel momento in cui la naufraga ha deciso di andare al televoto flash contro Luca Vetrone qualche istante dopo che quest’ultimo aveva “fatto fuori” una delle papabili vincitrici: l’ex suor Cristina. Anche Alessandra è stata protagonista di un bellissimo momento che l’ha vista riabbracciare la figlia Angelica dopo due mesi. La cantante dei Jalisse è entrata in punta di piedi e nelle prime puntate sembrava quasi non fare parte del reality; con il tempo però, è riuscita a farsi conoscere dal pubblico a casa e ha dimostrato di sapersela cavare davvero bene. Tuttavia, non è riuscita a conquistare la vittoria, perdendo il televoto contro Luca.

Opinionisti e inviato

Vladimir Luxuria – voto 9

Con un biondo platino ed un abito floreale la “maestra” degli opinionisti ha dimostrato anche all’ultima puntata di saperci vedere lungo sin dall’inizio. È proprio lei, infatti, che a inizio serata ha lasciato presagire grandi sorprese sui diversi televoti della finale e proprio così è stato. Vladimir è uno zoccolo duro dell’Isola dei Famosi e la complicità con la padrona di casa fa di lei la sua spalla perfetta.

Enrico Papi – voto 5

Proprio nella serata della finale in cui l’opinionista avrebbe dovuto esprimere maggiormente il suo pensiero, Enrico Papi non è stato incisivo quanto ci si aspettava. Ed ogni volta che è stato chiamato in causa dalla conduttrice ha sempre virato le risposte sul goliardico. Insomma, tirando le somme alla fine di questa edizione è davvero poco probabile che lo ritroveremo nel cast il prossimo anno.

Alvin - voto 9

Con una mise del tutto inedita (un vestito a righe molto elegante), l’inviato sin dai primi secondi della diretta non è riuscito a trattenere l’entusiasmo per la finale. Effettivamente, anche per lui la permanenza in Honduras è una prova di “resistenza” dovendo stare per più di due lunghi mesi lontano dalla famiglia e dagli affetti più cari; eppure, nonostante le difficoltà, Alvin è stato sempre perfetto nel suo ruolo e ha portato al termine in maniera egregia questa esperienza sapendo entrare perfettamente in empatia con i naufraghi.

Ilary Blasi – voto 9

Anche per l’ultima puntata la regina del reality ha riproposto il nero questa volta accompagnandolo con un bel capello mosso. Soltanto la spontaneità con cui in questi mesi è riuscita ad entrare nelle case degli italiani consente alla conduttrice in pieno televoto flash - e con la tensione dei naufraghi alle stelle in attesa di scoprire l’eliminato - di non fare apparire inopportuno il suo commento in dialetto romano: “nun me se gira a’ pagina”, riferendosi al copione da cui leggeva la descrizione dei concorrenti in nomination. La scelta di confermare Ilary per la terza edizione consecutiva al timone del reality pare essersi rivelata più che mai azzeccata.

Il reality chiude in rialzo rispetto alla semifinale registrando nella puntata di ieri sera il 21.1 % di share.