Isola dei Famosi 2024, spunta la nuova opinionista: ecco chi è

Isola dei Famosi revolution: dopo il cambio di conduzione, adesso è anche tempo di nuovo opinionisti. Stando a quanto emerge nelle ultime ore, infatti, ad affiancare Vladimir Luxuria, ufficialmente conduttrice del reality, potrebbe esserci proprio Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli, opinionista dell'Isola dei Famosi

Il programma di Canale 5 sembrerebbe, dunque, essere destinato a ripartire con un’edizione completamente rinnovata, oltre che con un’accoppiata inedita. Soltanto pochi giorni fa, era arrivata la conferma della conduzione di Vladimir Luxuria, proprio colei che fino allo scorso anno ricopriva il ruolo di opinionista nel programma guidato da Ilary Blasi.

A lanciare la notizia di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista è stato Davide Maggio.it che, ormai, dà per certa la cosa. D’altronde, la scelta dell’imprenditrice non sorprende considerando che è ormai un volto di riferimento per i reality di Canale 5. Ricordiamo, infatti, che la Bruganelli è stata per ben due volte opinionista del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, dimostrando di essere adatta per un ruolo in cui di certo il tono polemico e pungente non guasta mai. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte della trasmissione, ma già la (forse) nuova opinionista sta condividendo sui social alcuni commenti che mostrano l’entusiasmo dei fan. Dunque, non sembrerebbero esserci grandi dubbi.

La conduzione di Vladimir Luxuria

“Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all'Isola e l'ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene” con queste parole, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato qualcuno giorno fa il cambio di conduzione all’Isola dei Famosi. Tuttavia, l’amministratore delegato di Mediaset aveva anche precisato che “Ilary Blasi resta un volto di Canale 5”. Per lei, quindi, si starebbe già pensando alla conduzione di Battiti Live: “Stiamo lavorando a una nuova fase di lavoro e carriera sull'intrattenimento puro – ha spiegato l'ad – Se il progetto decolla, questa estate Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”.

Poi, a proposito della prossima edizione del reality honduregno, Pier Silvio Berlusconi aveva spiegato: “C’è la volontà e il desiderio di evolvere costantemente il nostro prodotto e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro”. È naturalmente anche per questo che si è optato per Vladimir Luxuria, espertissima del reality. E ancora, ha aggiunto: “È una bellissima storia, una sfida che speriamo di lavorare bene insieme. Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento”. Insomma, adesso non ci resta altro che attendere per vedere Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli all’opera, ma noi siamo certi che non ci deluderanno.