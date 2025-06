Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla semifinale di questa sera

Conto alla rovescia per la semifinale dell’Isola dei Famosi. Questa sera, mercoledì 25 giugno, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5 andrà in onda il nono appuntamento della diciannovesima edizione del reality della “sopravvivenza”. Protagonisti indiscussi della serata, naturalmente, i naufraghi che ormai sono ad un passo dalla finale, nonostante le difficoltà che giorno dopo giorno sono costretti ad affrontare: la fame, la lontananza da casa, i mosquitos e, soprattutto, la convivenza. A raccontare le loro avventure, in diretta dallo studio, la conduttrice Veronica Gentili affiancata da Simona Ventura, nei panni di unica opinionista. In collegamento dall’Honduras, nel ruolo di inviato, Pierpaolo Pretelli.

Le anticipazioni della puntata

“L’Isola delle querelle”. Nonostante le difficoltà della permanenza su Cayo Cochinos, i naufraghi non smettono mai di discutere e, così, ogni occasione diventa motivo di polemica. Dopo il duro confronto della scorsa puntata tra Dino e Omar, durante la prova della pallanuoto honduregna, a quest’ultimo è stato tolto il ruolo di leader. Al suo posto, a “fare ordine” su Playa Dos è stata Loredana Cannata. Come l’avrà presa Omar, ormai leader indiscusso da inizio programma? Per lui, questa sera, un confronto chiarificatore con Dino Giarrusso. E ancora, proprio Omar è stato protagonista di un nuovo scontro con la sua ormai “acerrima nemica”, Teresanna Pugliese. Infine, tensioni anche tra quest’ultima e Cristina Plevani.

Stando al comunicato ufficiale, “la serata si preannuncia ricca di sfide e momenti decisivi”. Infatti, proprio nel corso della puntata, verranno eletti i primi quattro finalisti dell’Isola dei Famosi. Ma non è tutto, perché questa sera i naufraghi dovranno affrontare un televoto flash, che porterà ad una seconda eliminazione. Infine, l’esito del televoto che vede protagonisti: Teresanna Pugliese, Cristina Plevani e Jey Lillo.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà un nuovo eliminato di questa edizione. Sono tre i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Teresanna Pugliese, Cristina Plevani e Jey Lillo.

Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, la naufraga più votata sembrerebbe Cristina Plevani con la maggioranza delle preferenze del pubblico.

Subito dopo di lei, dovrebbe scamparla anche Teresanna Pugliese. Meno bene, invece, Jey Lillo. Naturalmente, però, per scoprire chi sarà il naufrago a dover abbandonare l'Isola, bisognerà attendere la puntata di questa sera.