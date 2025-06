Isola dei famosi, ecco chi sono i 4 finalisti

Nella serata del 25 giugno si è tenuta la semifinale dell'edizione 2025 de L'isola dei famosi, il noto reality show di Canale 5, quest'anno condotto da Veronica Gentili. Dopo una serie di sfide e di televoti, sono stati eletti i primi quattro naufraghi che accederanno direttamente alla finale dello show, che quest'anno non è riuscito a ottenere i risultati degli anni passati, ma che è riuscito comunque a fidelizzare una buona fetta di pubblico. I quattro finalisti dell'Isola dei famosi sono Mario Adinolfi, Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani, mentre Teresanna e Jey si scontreranno all'ultima nomination, e solo durante la finale sapranno se avranno o meno la chance di potersi giocare la finale. L'appuntamento è per il prossimo 2 luglio, quando Veronica Gentili sarà affiancata non solo dalla sempre presente Simona Ventura, nelle vesti di opinionista, ma anche da Pierpaolo Pretelli, che per l'occasione lascerà l'Honduras e si recherà direttamente agli studi di Cologno Monzese.

Chi sono i finalisti dell'edizione 2025

Tra i naufraghi che sono riusciti a staccare un biglietto per la finale con una settimana d'anticipo c'è Mario Adinolfi. Giornalista e politico italiano, con idee molto precise su temi attuali e sociali, Mario Adinolfi è anche un grandissimo esperto di poker. Nel corso della sua carriera politica ha ricevuto non poche critiche per le sue dichiarazioni spesso ritenute controverse dalla parte avversaria. Dichiarazioni che lo hanno portato ad affrontare litigi e polemiche anche all'Isola dei famosi. Inoltre, come riporta anche Libero, la sua ammissione alla finale dopo un televoto flash ha fatto storcere il naso al pubblico social, che ha ritenuto la pratica poco trasparente se non proprio scorretta. Il secondo finalista dell'edizione di quest'anno de L'isola dei famosi è Omar Fantini, che nella semifinale ha rischiato di uscire a cusa del suo lungo diverbio con Dino Giarrusso, che gli è costato una penalità non da poco: andare subito in nomination. Classe 1973, Omar Fantini è un comico e un conduttore. Alle spalle ha una lunga carriera, dove ha condotto programmi storici come Mtv Beach su Mtv e Zelig off. Anche speaker radiofonico, Omar Fantini è stato anche la voce de Lo zoo di 105 su Radio 105 e di Rock Café su Virgin Radio.

Terza finalista è Loredana Cannata, attrice che si è fatta conoscere al grande pubblico soprattutto grazie al personaggio controverso e stratificato interpretato nella fiction di successo, Il bello delle donne. Nel corso della sua carriera, comunque, Loredana Cannata ha lavorato molto anche sul grande schermo, collaborando con registi del calibro di Paolo Sorrentino, con cui ha collaborato per il film Youth - La giovinezza. Molto lunga e prolifica, invece, la collaborazione con il regista turco Ferzan Ozpteck, con cui ha collaborato per film come Magnifica Presenza, Napoli Velata, Nuovo Olimpo e il recente Diamanti, uscito in sala lo scorso anno.

A chiudere il quartetto dei finalisti che vedremo nella finale del 2 luglio c'è, famosa per essere stata la prima persona, in Italia, a vincere l'edizione nostrana del Grande Frantello, andato in onda nell'ormai lontanissimo 2000.