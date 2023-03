"Chiedete a lui...". Ilary punzecchia Alvin sui social (poi cancella tutto)

Cosa sta succedendo tra Alvin e Ilary Blasi? La storica amicizia è arrivata davvero al capolinea o si tratta di una mossa per accrescere l'attenzione sulla prossima edizione dell'Isola dei famosi (al via il 17 aprile)? Il mistero si infittisce con le ultime storie pubblicate dalla conduttrice, che prima ha sganciato la bomba, poi ha cancellato il contenuto. Non prima, però, che qualcuno riuscisse a fare uno screenshot del suo ultimo messaggio diretto proprio a Alvin.

Le parole sibilline di Alvin

Le voci su una presunta rottura tra i due volti noti del reality di Canale 5 si erano diffuse negli scorsi giorni. Dagospia aveva parlato di una frattura tra Ilary e Alvin: " Sono ai ferri corti, lui non sarà l'inviato dell'Isola ". A quel punto, i fan della trasmissione si sono scatenati. Alvin è l'inviato più longevo del reality ma anche il più amato dal pubblico e l'idea che non fosse ancora in tv nella nuova edizione del programma ha fatto esplodere la polemica. Ad alimentarla ci ha pensato anche lui, che su Instagram ha condiviso uno screenshot dei vocali scambiati con la Blasi e il messaggio sibillino: " Sono a tanto così dal pubblicare gli audio ".

La replica di Ilary (che poi cancella tutto)

Il pubblico si è letteralmente diviso tra i chi sostiene che Alvin non può essere escluso dall'Isola e chi ipotizza che si tratti di una mossa pubblicitaria per creare hype attorno alla nuova edizione del reality. A complicare la situazione ci ha pensato Ilary Blasi, che nelle scorse ore ha condiviso nelle storie della sua pagina Instagram un messaggio, nel quale ha invitato i fan a chiedere a Alvin il motivo delle polemiche. " Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più chiamate direttamente lui ", ha scritto Ilary aggiungendo un emoji con gli occhiali scuri, come a dirsi divertita dalla situazione.