Isola dei famosi 18: tre nomi ufficiali e una nuova inviata

Il conto alla rovescia per la nuova edizione dell'Isola dei famosi è ufficialmente iniziato. Ad aprile prenderà il via la diciottesima stagione del reality di sopravvivenza e quest'anno le novità sono tante a partire dalla già annunciata nuova conduttrice, Vladimir Luxuria. L'opinionista ha sostituito l'uscente Ilary Blasi (già ingaggiata per Battiti Live) e al suo fianco, come commentatrice, avrà Sonia Bruganelli, anche lei una new entry all'Isola. Se in studio è quasi tutto pronto, il cast invece è ancora in via di definizione ma ci sono già tre nomi ufficiali che sono pronti a volare in Honduras per sopravvivere a fame, intemperie e mosquitos.

Isola dei famosi, primi concorrenti ufficiali

Il primo nome ufficiale è quello dell'imprenditore italoamericano Joe Bastianich. Dopo avere vinto l'ultima edizione di Pechino Express, l'ex giudice di MasterChef ha accettato la proposta di mettersi in gioco all'Isola dei famosi. I beneinformati riferiscono che la trattativa è stata serrata, ma a quanto pare alla fine c'è stata la firma sul contratto. Dalle cucine di MasterChef, precisamente dall'edizione dello scorso anno, arriverà anche Edoardo Franco. Il 27enne è il vincitore della dodicesima edizione del talent show culinario di Sky e, secondo quanto riferito da Fanpage, sarà uno dei nuovi concorrenti del reality di sopravvivenza. Il terzo nome confermato dalla stessa protagonista è quello di Marina Suma. L'attrice di "Sapore di mare" ha accettato la sfida dell'Isola e tra circa un mese approderà sulle spiagge bianche dell'Honduras.

Isola dei famosi, chi è la nuova inviata

Se la linea di quest'anno è nuovo conduttore e nuovi opinionisti, l'Isola dei famosi 18 avrà anche un nuovo inviato per la precisione un volto femminile. Lo storico inviato del reality, Alvin, non è stato riconfermato e al suo posto subentrerà Elenoire Casalegno. L'indiscrezione è diventata concreta nelle scorse ore, quando Fanpage prima e TvBlog successivamente hanno confermato che sarà lei a seguire i naufraghi da vicino in Honduras. Gli affezionati della trasmissione non si intristiscano, però, perché Alvin potrebbe arrivare in studio nell'inedito ruolo di opinionista. Secondo gli ultimi rumor, infatti, l'ex inviato dell'Isola potrebbe affiancare Sonia Bruganelli e Valdimir Luxuria a Cologno Monzese, sostituendo di fatto Enrico Papi. Intanto la produzione continua a lavorare alla nuova edizione del reality. I nomi del cast completo saranno resi noti nelle prossime settimane in vista della prima puntata che, si ipotizza, dovrebbe andare in onda lunedì 8 aprile.