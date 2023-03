Pechino Express, Joe Bastianich elimina gli Avvocati: e il web esulta

L'eliminazione degli Avvocati (Alessandra Demichelis e Lara Picardi) da Pechino Express ha creato un vero e proprio scossone sui social network. Gli Italoamericani - Joe Bastianich e Andrea Belfiore - hanno vinto la quarta tappa del gioco e hanno deciso di rimandare a casa le tanto contestate avvocatesse. La decisione non poteva che incontrare il favore del pubblico e degli utenti dei social, che hanno letteralmente festeggiato l'eliminazione della coppia.

La coppia eliminata

La tappa ha visto arrivare ultime Alessandra Demichelis e Lara Picardi seguite a ruota da Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (le Attiviste); così le quattro sono finite a rischio eliminazione. Uno scontro che il pubblico aspettava da tempo, visto che le due coppie sono tra le meno amate di questa edizione. Gli Avvocati non si sono fatte apprezzare dal pubblico per i loro modi di fare spocchiosi e poco gentili, mentre le Attiviste sono da molti considerate noiose e e troppo critiche.

Al momento della scelta, Jeo Bastianich e Andrea Belfiore non si sono lasciati sfuggire l'occasione di giocare di strategia. " Le riteniamo le più forti, hanno alleanze che non ci piacciono e sono disposte a tutto per vincere ", ha detto l'ex giudice di MasterChef puntando il dito contro gli Avvocati che, vista la tappa eliminatoria, sono dovute rientrare in Italia.

La reazione sui social network