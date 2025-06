“L’autosantificazione” di Dino e Omar, la (non) eliminazione di Mario Adinolfi: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, 25 giugno, la semifinale dell’Isola dei Famosi. Patrizia Rossetti, Jasmin Salvati, Paolo Vallesi e Dino Giarrusso sono stati eliminati. Mario Adinolfi, Omar Fantini, Cristina Plevani e Loredana Cannata sono, invece, i primi quattro finalisti della diciannovesima edizione del reality. I naufraghi finiti al televoto della prossima puntata sono: Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Ecco le pagelle della serata.

Dino Giarrusso e Omar Fantini – voto 4

Quello che avrebbe dovuto essere un confronto chiarificatore, si è trasformato nella “autosantificazione” di Dino e Omar. Uno di fronte all’altro, hanno chiesto (giustamente) scusa; se da una parte, però, Dino ha colto la palla al balzo per trasformare l’episodio nell’ennesima occasione per elencare l’operato della sua vita; dall’altra, Omar ha giustificato le sue gesta sottolineando di aver agito in difesa di una donna (Cristina Plevani). La domanda è: ma chi ci crede? Probabilmente, la verità è che nella pallanuoto honduregna sono emerse le antipatie e i rancori della loro permanenza sull’Isola. Alla fine, Dino se ne ritorna in Italia e Omar finisce al televoto da cui ne esce vincitore e, subito dopo, finalista. Nulla, però, cancella il triste episodio della scorsa puntata, per il quale, ribadiamo, hanno giustamente fatto mea culpa.

Mario Adinolfi – voto 8

“Il naufrago dei naufraghi”. Mario Adinolfi viene eliminato, tra le lacrime dei compagni di avventura, a un passo dalla finale. Un’eliminazione che sin da subito pesa – basterebbe vedere la reazione degli altri naufraghi per capirlo – e che, diciamolo, è apparsa ingiusta. È vero che il parere del pubblico è sovrano, ma Mario è stato un concorrente che ha saputo creare dinamiche, entrare nel vivo del reality, senza mai tirarsi indietro dall’esprimere la propria opinione. Per fortuna, il colpo di scena: arrivato sull’Ultima Spiaggia decide di giocarsi la permanenza in Honduras con Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti e a scamparla è proprio lui, diventando di fatto il primo finalista di questa edizione.

Jey Lillo – voto 6

Chi lo avrebbe mai detto? Jey, uno degli ultimi arrivati sull’Isola dei Famosi, supera il televoto battendo due pezzi fortissimi di questa edizione: Patrizia Rossetti e Cristina Plevani. Semplice casualità, fortuna o merito? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa: Jey si sta rivelando una bella sorpresa; così, è uno dei pochi “sopravvissuti” del gruppo dei giovani e sta andando avanti senza lamentarsi. Un consiglio? Forse, farebbe bene ad esporsi un pochino di più così da entrare maggiormente nelle dinamiche relazioni del gruppo.

Paolo Vallesi – voto 7

Persino Paolo Vallesi ha perso la pazienza. Il motivo? Dino Giarrusso. Così, abbiamo visto il cantante sbroccare contro il giornalista e, effettivamente, se in due mesi di Isola non era mai accaduto un motivo ci sarà. Purtroppo, non supera la prova e non vola in finale, ma non importa, perché noi lo ringraziamo per aver portato positività e solarità sull’Isola (e non era scontato, considerando le continue lamentele della maggior parte dei naufraghi).

Patrizia Rossetti – voto 6

Ci hanno provato in tutti i modi e alla fine ci sono riusciti: Patrizia Rossetti è stata eliminata dal pubblico alla semifinale dell’Isola dei Famosi, ad un passo dal traguardo. Un’eliminazione che dispiace per una concorrente che avrebbe potuto anche trionfare. Il motivo della sua eliminazione? Avrà forse pagato lo scotto per le continue lamentele nel corso della sua esperienza. Purtroppo, Patrizia avrebbe avuto le carte in regola per dare tanto a questo programma – come ha fatto umanamente per il gruppo – ma qualcosa l’ha frenata (complice il problema al dito).

Jasmin Salvati – voto 5

Anche Jasmin è stata eliminata ad un passo dalla finale. Purtroppo, la sua, non è stata un’Isola memorabile e - complice il triste episodio che l’ha vista protagonista con Chiara Balistreri – il pubblico non l’ha premiata, facendola uscire al primo televoto che la coinvolgeva. Anche una volta approdata sull’Ultima Spiaggia non ha lasciato il segno e non è stata praticamente coinvolta in alcuna dinamica. Un vero peccato: Jasmin avrebbe avuto il carattere giusto per fare una bella Isola.

Loredana Cannata – voto 6.5

Determinata e sicura, Loredana Cannata (sulla quale probabilmente nessuno avrebbe scommesso inizialmente) sa il fatto suo. In settimana, dopo il provvedimento ai danni di Omar Fantini è stata eletta leader, scegliendo – per il bene dei compagni – le polpette ai fagioli. Poi, in puntata, decide di affrontare la prova di apnea contro Teresanna (che le aveva appena esposto le sue paure a riguardo) uscendone vincitrice.

Insomma, Loredana ha dimostrato di sapere andare dritta per la sua strada e di essere una buona naufraga; così, è riuscita a volare in finale.

Per il nono appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 15.4% di share.