L’esempio di Marco Maddaloni, le provocazioni di Stefano Miele: le pagelle del Grande Fratello

È andata in onda ieri sera, 23 gennaio, la 32esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. La Casa ormai pare essere spaccata in due: da una parte Beatrice e dall’altra Perla. Nel frattempo, continua a far discutere il comportamento di Stefano. Mirko è ritornato nel loft di Cinecittà per un confronto con Massimiliano e Federico, e per un nuovo incontro con Greta e Perla. Momenti di grande emozione per Marco Maddaloni e Giuseppe Garibaldi: il primo ha potuto riabbracciare il padre Gianni e il secondo l’intera famiglia. Federico Massaro è stato il meno votato dal pubblico. Gli inquilini finiti in nomination, quindi, sono: Stefano (già al televoto dalla scorsa puntata per un provvedimento disciplinare), Federico, Sergio, Monia, Perla e Fiordaliso. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della trentaduesima serata del Grande Fratello.

Concorrenti

Greta Rossetti – voto 6.5

È entrata non avendo sicuramente il pubblico dalla sua parte eppure, in breve tempo, è riuscita a conquistarsene la simpatia. Giorno dopo giorno, infatti, Greta - in punta di piedi - si è fatta ben volere. Tuttavia, è un gran peccato che la Rossetti non colga questa opportunità per esporsi del tutto. Così, anche quando qualcuno (Stefano) si lascia andare ad espressioni poco piacevoli e decisamente fuori luogo – dinanzi alle giustificazioni di chi sostiene di avere soltanto scherzato ­– lei risponde che dà il beneficio del dubbio. Da ammirare il modo in cui ha analizzato – con estrema lucidità – la sua relazione con Mirko, traendo delle importanti conclusioni. Può fare di più.

Stefano Miele – voto 3

C’è poco da dire: è entrato per fare polemica. C’è soltanto un però, il troppo storpia e Stefano sta rischiando di finire alla porta prima del previsto. In settimana inventa storie inutili per poi provare a giustificarsi in puntata. È per questo che Alfonso Signorini (a proposito della querelle con Perla che lui ha definito aggressiva) ha giustamente esclamato: “Qui non c'è un silenzio tombale, ma si sente la tua grattata sui vetri”. Stendiamo volentieri, inoltre, un velo pietoso sull’uscita poco piacevole su Greta e la relazione con Mirko. Insomma, per il momento una sola certezza: Stefano non sta facendo una bella figura e se consideriamo che è nella Casa più spiata d’Italia, questo potrebbe costargli caro.

Perla Vatiero – voto 7

È finalmente uscita dal letargo. Non solo Mirko, Greta e il triangolo, ma la Perla con un carattere che aveva già anticipato essere parecchio fumantino. Così, in questa settimana, è letteralmente "esplosa" (e per fortuna verrebbe da dire). La Vatiero non ha risparmiato nessuno e, da Stefano a Beatrice, ha avuto parecchio da ridire. Ci ha visto lungo Zia Fiorda che ha affermato: “Perla è pericolosa in termini di gioco”. Effettivamente, non è un mistero quanto Perla sia forte e lei ne è decisamente consapevole. Profumo di vittoria?

Federico Massaro – voto 6.5

Siamo sorpresi dall’exploit di Federico. In pochissimi giorni è passato dall’essere il “bimbo” felice e ignaro del mondo circostante a spararne di ogni su Mirko. Tutto nasce dai commenti di Brunetti su Garibaldi che definisce un giocatore. L’ex volto di Temptation Island, ieri sera, è entrato nella Casa sostenendo che Federico stia facendo tutto questo appositamente; in realtà, l’impressione è che il comportamento del modello non abbia nulla a che fare con la voglia di ottenere clip in puntata. Forse, Mirko, ad un certo punto, dovrebbe anche imparare a farsi da parte.

Giuseppe Garibaldi – voto 7

Una bellissima pagina del Grande Fratello che ha visto protagonista Giuseppe e il suo legame con Anita. Il nostro Garibaldi, in questi giorni, si è lasciato andare a delle importanti confidenze sul rapporto tra lui e la giovane romana, rivelando di aver paura di non riuscire a starle lontano una volta finito il reality. È un importante messaggio, quello di cui si è fatto portavoce: l’amore ha tante forme e l’amicizia è una di queste.

Monia La Ferrera – voto 5

È da ormai tre settimane che non si fa altro che parlare di questo tira e molla con Massimiliano Varrese e, adesso, abbiamo finalmente capito il perché. Monia avrebbe un conto in sospeso con un certo Giovanni che lei definisce “una persona speciale”. Sarà forse questo il motivo per cui ancora non è scoppiata la vera scintilla con l’attore? Che dire cara Monia, la chiarezza prima di tutto.

Beatrice Luzzi – voto 6.5

Ha trovato qualcuno che le da finalmente del filo dal torcere, e non stiamo parlando di Anita, ma di Perla. In puntata celano le loro diatribe dietro le faccende domestiche di cui la Vatiero non si occuperebbe. Tuttavia, l’impressione è soltanto una: tra le due è partita la lotta per conquistare definitivamente il trono da regina nella Casa più spiata d’Italia. Per il resto, l’abbiamo vista poco.

Marco Maddaloni – voto 8

Un campione non soltanto nello sport, ma anche nella vita. Questo è Marco Maddaloni e lo abbiamo capito fino in fondo nella puntata di ieri sera, dove ha raccontato la sua storia e il suo vissuto, grazie alla linea della vita. Per lui grandi emozioni, l’abbraccio con il papà Gianni con cui non ha parlato per un anno a causa di alcune incomprensioni legate alla scelta del padre di iniziare una relazione con un’altra donna. Ancora una volta, le emozioni quando sono vere arrivano dritte al cuore. Sicuramente un bel concorrente.

Per il trentaduesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 19% di share.