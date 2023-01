"L’hanno combinata grossa". Cosa è successo con la noce moscata ad Amici

Dopo più di 48 ore dalla messa in onda della puntata domenicale di Amici, il talent show creato da Maria De Filippi, non si placano le polemiche e le supposizioni per quanto successo tra i ragazzi della scuola più famosa d'Italia nella notte di Capodanno come abbiamo scritto sul Giornale.it.

Le parole di Cattelan

Invitato come giudice, il conduttore tv e radiofonico Alessandro Cattelan si è trovato a vivere una situazione piuttosto surreale e inusuale anche per il pubblico al quale non è stato mostrato il filmato incrimato che ha causato severe punizioni (tra cui due eliminazioni dal programma) per sei ragazzi della scuola. " È stato molto divertente. Io però sono capitato in una puntata piuttosto piccante. Sono arrivato lì e c’erano tutti che piangevano, si scusavano…", ha dichiarato a Radio Deejay, riportanto le parole dei giovani concorrenti che si scusavano con la padrona di casa vergognandosi per quello che avevano fatto. L'ansia era palpabile. " Io lì per lì dicevo: 'Madonna cosa hanno fatto, hanno ammazzato qualcuno?', buttandola anche un po’ sul ridere" .

"Non mi è stato detto nulla..."

La spiegazione di cosa sia accaduto la notte di San Silvestro ad Amici non è stata rivelata neanche a Cattelan che avrebbe voluto sapere il dietro le quinte. " E non lo hanno raccontato neanche a me. Non ho idea di cosa sia successo. Avete passato il week end a chiedermelo ma davvero, non lo so. Però so che sono stati puniti", ha dichiarato, rimanendo molto colpito per la situazione e il clima che si respirava in studio.

Quali sono le ipotesi

La spiegazione ufficiale ancora non c'è ma sui social si susseguono teorie e supposizioni che vanno in un'unica direzione seppure con modalità diverse: imputata numero uno sarebbe la noce moscata della quale avrebbero volontariamente fatto abuso i ragazzi. Questa spezia, se viene assunta in grandi quantità, ha effetti allucinogeni e psicoattivi. " La noce moscata contiene miristicina, sostanza che ha un effetto simile alle anfetamine" , ha affermato al Corriere il dottor Marcello Ferruzzi, specialista del Centro Antiveleni dell’Ospedale Niguarda di Milano. " La miristicina, in dosi elevate, agisce su alcuni neurotrasmettitori, determinando un quadro allucinatorio con una forte componente ansiosa. L'esperienza può essere terrificante" , ha aggiunto.