Le lacrime di Sonia Bruganelli in tv: "Ho interrotto una gravidanza spinta da Paolo Bonolis"

Sonia Bruganelli in lacrime a Domenica In. Ospite del famoso salotto di Mara Venier, l'imprenditrice ha parlato della propria vita, soffermandosi anche su dettagli difficili e dolorosi che hanno portato a un intenso momento di emotività. Complice anche la pubblicazione del suo libro - "Solo quello che rimane" - l'opinionista ha rilasciato una lunga intervista durante il programma in onda su Rai 1.

Impossibile, per lei, non parlare della lunga relazione con Paolo Bonolis. Il matrimonio fra i due è durato 25 anni, e ancora oggi rimane un punto saldo della sua vita, malgrado la separazione avvenuta nel 2023. I due, fra l'altro, hanno mantenuto dei buoni rapporti, arrivando addirittura a vivere in appartamente vicini. Una decisione presa sicuramente anche per i tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Nell'autobiografia uscita nelle librerie in questi giorni, Sonia Bruganelli ha affrontato quelli che sono i momenti più intimi e dolorosi della sua vita, e proprio di questi ha voluto parlare durante l'intervista con Mara Venier. Fra le lacrime, l'imprenditrice ha affermato di aver avuto un'interruzione di gravidanza quando era giovane. " Al tempo non era una situazione che avevamo messo in preventivo, è successo e come ogni cosa si fanno i conti. Ma il nostro rapporto era troppo giovane per avere un bambino, anche se volevo essere mamma. Infatti quando Paolo parlava dei suoi figli, soffrivo ", ha raccontato la donna.

A quanto pare la Bruganelli non parlò mai di questa difficile scelta al padre. "Volevo dare una seconda possibilità a me e a Paolo ", ha spiegato.

La 51enne è poi passata a parlare dell'ultimo periodo trascorso con Paolo Bonolis, quando il loro matrimonio erà ormai alla deriva.

"Sono andata in analisi, non è stato un periodo facile",

ha spiegato, rivelando di aver sofferto anche di. Adesso però si trova in un momento nuovo della sua vita, e intende diventare una madre migliore per i suoi figli.