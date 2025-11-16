Le lacrime di Sonia Bruganelli in tv: "Ho interrotto una gravidanza spinta da Paolo Bonolis"

Sonia Bruganelli in lacrime a Domenica In. Ospite del famoso salotto di Mara Venier, l'imprenditrice ha parlato della propria vita, soffermandosi anche su dettagli difficili e dolorosi che hanno portato a un intenso momento di emotività. Complice anche la pubblicazione del suo libro - "Solo quello che rimane" - l'opinionista ha rilasciato una lunga intervista durante il programma in onda su Rai 1.
Impossibile, per lei, non parlare della lunga relazione con Paolo Bonolis. Il matrimonio fra i due è durato 25 anni, e ancora oggi rimane un punto saldo della sua vita, malgrado la separazione avvenuta nel 2023. I due, fra l'altro, hanno mantenuto dei buoni rapporti, arrivando addirittura a vivere in appartamente vicini. Una decisione presa sicuramente anche per i tre figli, Silvia, Davide e Adele.
Nell'autobiografia uscita nelle librerie in questi giorni, Sonia Bruganelli ha affrontato quelli che sono i momenti più intimi e dolorosi della sua vita, e proprio di questi ha voluto parlare durante l'intervista con Mara Venier. Fra le lacrime, l'imprenditrice ha affermato di aver avuto un'interruzione di gravidanza quando era giovane. "Al tempo non era una situazione che avevamo messo in preventivo, è successo e come ogni cosa si fanno i conti. Ma il nostro rapporto era troppo giovane per avere un bambino, anche se volevo essere mamma. Infatti quando Paolo parlava dei suoi figli, soffrivo", ha raccontato la donna.
A quanto pare la Bruganelli non parlò mai di questa difficile scelta al padre. "Volevo dare una seconda possibilità a me e a Paolo", ha spiegato.
La 51enne è poi passata a parlare dell'ultimo periodo trascorso con Paolo Bonolis, quando il loro matrimonio erà ormai alla deriva."Sono andata in analisi, non è stato un periodo facile", ha spiegato, rivelando di aver sofferto anche di attacchi di panico. Adesso però si trova in un momento nuovo della sua vita, e intende diventare una madre migliore per i suoi figli.