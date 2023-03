"L'ascella...", "Non leccare". Esterna a luci rosse tra Gemma e Silvio

L'ultima puntata di Uomini e donne è stata decisamente particolare. Gemma Galgani, volto storico del programma, ha iniziato una nuova frequentazione con il cavaliere Silvio, arrivato in studio per lei. Le prime esterne della coppia, però, si sono rivelate molto spinte e la dama torinese ha lamentato l'eccessiva fisicità dell'uomo pur dicendosi comunque interessata a conoscerlo.

"Mi ha bloccata"

In studio Gemma ha lamentato subito l'eccessiva insistenza sul lato fisico del suo corteggiatore: " Lui è molto fisico e pressante, usa parole colorite e a volte volgari, e questo mi ha bloccata". Vedendola in difficoltà, Maria De Filippi è intervenuta per spiegare cosa è successo in esterna tra Silvio e Gemma. " Silvio non ha mai nascosto di essere attratto da Gemma e si sente libero di dirle che la desidera e cosa vuole fare con lei", ha detto la conduttrice, che poi ha proseguito entrando nel dettaglio: "C'è chi è romantico e dice: 'Vorrei baciare le tue gambe'. E chi invece è passionale e dice: 'Vorrei leccare le tue gambe'. Ma Gemma di fronte a queste esternazioni si irrigidisce ". Gemma è apparsa notevolmente in imbarazzo e a quel punto Silvio è intervenuto per raccontare quanto successo tra loro.

La sauna e le richieste piccanti

La coppia si trovava nella sauna di una spa e Silvio si è avvicinato alla Galgani per tentare un approccio. " Non c'era nessuno, siamo sul lettino e le ho baciato le ginocchia. Lei è rimasta impassibile e mi dice: 'Silvio!'. E io le ho chiesto se potessi leccarle le gambe, non c'è niente di male". A quel punto Gemma è sbottata: "Ma cosa sono un Chupa Chups? Ma cosa vuoi leccare? Ma non va bene, un po' di romanticismo, non si dice una cosa così a freddo, la ritengo volgare. Se quello è petting…" . Poi ha raccontato al pubblico di averlo più volte redarguito sui suoi modi diretti e descrittivi e ha confessato che ci sono stati altri momenti imbarazzanti con richieste altrettanto piccanti.

I giochi di seduzioni in piscina