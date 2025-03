Diletta Leotta e il bimbo che guarda sotto la gonna: lo spot sessista fa indignare

Ascolta ora 00:00 00:00

Scoppia la polemica sul nuovo spot della U-Power, nota azienda produttrice di capi da lavoro professionali e scarpe antinfortunistiche, di cui Diletta Leotta è storica testimonial. A far infuriare gli utenti della rete è stata la scena di un bambino che guarda con la bocca spalancata le gambe di una cantante che si esibisce sul palco. Una scelta che non è piaciuta per nulla agli spettatori.

Sembra proprio che questa volta l'idea pubblicitaria non abbia funzionato, producendo piuttosto l'effetto opposto. Prima di tutto sono stati in tanti a chidersi quale attinenza abbiano le gambe di una donna ammirate da un bambino di circa sette anni e una pubblicità per scarpe antinfortunistiche. In secondo luogo, per molti il contenuto è parso decisamente squallido.

La pubblicità, di soli trenta secondi, comincia proprio con la scena dell'esibizione. Una cantante in minigonna e stivali sopra al ginocchio balla e si esibisce su un improvvisato palco davanti a degli spettatori. Fra di loro si trova anche un bambino, che ammira le gambe dell'artista con la bocca spalancata. Il tutto mentre la voce della Leotta commenta: "La prima volta che sei rimasto senza parole. Lasciati stupire ancora una volta" . L'allusione è lampante e c'è poco da aggiungere. Subito dopo la scena cambia, ed ecco che finalmente si passa a parlare di scarpe, con l'invito a provare un paio di U-Power per " scoprire la leggerezza che ti lascerà senza parole ".

Lo spot non è passato inosservato e in breve è scoppiata la polemica social. La pubblicità, bollata come sessista e squallida, ha fatto ancor più infuriare per la scelta di coinvolgere un bambino.

Una dei primi a farsi sentire è stata Selvaggia Lucarelli, che non le ha certo mandate a dire. " Le pubblicità di Diletta Leotta per le solite scarpe infortunistiche sono sempre state brutte e vabbè. Hanno sempre avuto quel gusto anni '90 nell'ammiccare al sesso, col corpo di Leotta al centro, raccontato come oggetto del desiderio maschile. Contenta lei" , è stato il commento della giornalista. "Solo che questa volta lo sguardo maschile del desiderio, protagonista del solito spot sessualizzante, è quello di un bambino che avrà 7 anni".

Tantissimi gli utenti dei social ad essere dello stesso avviso. " Complimenti a chi ha pensato lo spot, ai genitori che hanno 'fornito' il bambino e alla protagonista che ha detto 'Sì, perché non facciamo uno spot attizzando un minorenne?' e alle simulazioni di orgasmo finale! ", ha sbottato un utente su Instagram, proprio sotto il post dell'azienda.

Dato il prodotto che vendete, il bambino non poteva rimanere senza parole di fronte ad un cantiere con ruspe e quant'altro?! Con uno zoom sulle scarpe legato al tema sicurezza? Vi sembra il modo di rappresentare il vostro brand, il mondo, i bambini, le donne?! A che periodo storico siete rimasti? Senza parole

", ha aggiunto un altro.

Va precisato che non è Diletta Laotta la donna che si esibisce davanti al bambino, ma la showgirl è stata comunque criticata per aver prestato il proprio volto alla pubblicità.