L'Isola dei Famosi continua a perdere pezzi, ora abbandona anche Camila Giorgi

Siamo solo alla terza puntata de L'Isola dei famosi, ma già cominciano a registrarsi le prime defezioni; dopo l'inatteso ritiro di Angelo Famao e Leonardo Brum, e i malesseri lamentati da Antonella Mosetti, ecco che arriva anche l'addio di Camila Giorgi.

Nel corso del programma, infatti, si è subito notato l'assenza della ex tennista nella "Palapa esterna" dove si trovavano invece gli altri partecipanti del programma. Il clima non è dei migliori. Sono già sorte le prime discussioni e in concorrenti mal sopportano la fame e la convivenza. La conduttrice Veronica Gentili ha spiegato le ragioni dell'assenza della Giorgi: " Chiaramente voglio dire al pubblico che non c'è Camila, che è al Cayo. Sono sopraggiunti problemi familiari e stiamo cercando di capire il da farsi. Vi aggiorneremo ".

Dopo qualche ora la conduttrice è riuscita a collegarsi con l'ex tennista. Camila Giorgi si è mostrata sorridente, anche se visibilmente emozionata. " So che hai avuto dei problemi a casa, sono arrivate delle notizie, so che hai fatto telefonate e verifiche. Io e te ci eravamo dette subito: fai questa esperienza per cercare la nuova Camila, lasciando da parte la sportiva e abbracciando la tua nuova vita, però sapevamo che lasciavi a casa una situazione complicata a casa e mentre noi giochiamo qui, la vita vera scorre ", ha esordito la Gentili. " La tua famiglia è in Argentina per questione di salute e penso che la cosa più giusta sia lasciare tutto e andare via. Ti avevo promesso che avresti saputo tutto perché il gioco lascia il tempo che trova ", ha concluso.

Camila Giorgi ha ringraziato per la comprensione dimostrata nei suoi confronti. "Questa è stata un'esperienza da fare nella vita, non sono arrivata qui molto pronta, è stata abbastanza dura, ma è stato molto bello come percorso. Me ne vado con amici e amiche.

Quelli che non dovevano vincerla se ne sono già andati".

Sono felicissima di questa avventura". Chi dovrebbe vincere L'Isola dei famosi? "". Chi non deve vincerla? L'ex tennista ha sorriso. "