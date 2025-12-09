"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo

L'ultima puntata di "BellaMa'", il programma del pomeriggio di Rai2, ha riservato un inatteso fuori programma. Durante la puntata dell'8 dicembre Pierluigi Diaco ha annunciato a sorpresa la chiusura della rubrica di Valeria Marini, "La posta del cuore". Un congedo secco e inatteso che ha lasciato la showgirl visibilmente infastidita. Marini non ha nascosto il proprio disappunto e, con una punta di veleno, ha rimandato ogni responsabilità al conduttore. Inevitabilmente i due sono finiti a battibeccare e com'era prevedibile il video del duro botta e risposta tra Diaco e Marini è diventato virale sui social network.

Cosa è successo in studio

Lo scontro si è consumato durante l'ultima diretta su Rai2. Al termine dello spazio riservato alla "posta del cuore", che Diaco aveva affidato a Valeria Marini a inizio stagione, il conduttore ha annunciato la chiusura della rubrica. " Lunedì prossimo sarà l'ultima puntata della posta del cuore", ma la showgirl lo ha interrotto, commentando : "Lo hai deciso tu... la vedrete sui miei canali social". Il conduttore si è fermato e ha sorriso alla replica seccata di Valeria Marini, la quale ha proseguito: " Eh beh... io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi vedrete sui miei social e poi farò un'altra cosa ".

Il botta e risposta in diretta

A quel punto, visibilmente infastidito dalla sceneggiata della showgirl, Diaco ha cercato di spiegare, punzecchiando la showgirl: " Valeria, il nostro rapporto contrattuale era finito. Non vorrei fare polemiche in giorni come questo, è inelegante" . Ma Marina ha insistito: " Io non sto facendo polemiche, non ho mai fatto mezza polemica… l'ho deciso io". Tra il conduttore e la sua ospite si è così acceso un botta e risposta piccato. "Sì, l'ho deciso io", ha precisato Diaco e Marini si è risentita: "Ma non è vero... l'ho deciso io ". Solo l'intervento della regia e la pubblicità ha interrotto il siparietto.

Se la chiusura della rubrica fosse concordata o meno non è chiaro, ma di fatto l'episodio ha acceso i riflettori sul programma e sulle dinamiche interne. Il video del battibecco tra Diaco e Marini, invece, è diventatoin rete, alimentando la curiosità su quanto accaduto in studio.