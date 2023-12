Lite in studio a Bellama', la puntata non va in onda. Cosa è successo tra Pierluigi Diaco e Vira Carbone

Cosa è successo nello studio televisivo di Bellama', il programma pomeridiano di Rai Due, tanto da indurre l’ospite, Vira Carbone, ad andarsene senza firmare la liberatoria della messa in onda? Secondo quanto riferito dal sito Dagospia in puntata si sarebbe consumata un'accesa lite tra Pierluigi Diaco e la conduttrice di Buongiorno Benessere, che negli scorsi giorni era stata protagonista di una gaffe a luci rosse, che aveva infiammato il web. La Carbone ha negato di essere stata invitata di recente a Bellama' ma Diaco l'ha smentita, alimentando la curiosità su un caso che, da ore, divide la Rai visto che i due sono colleghi ma su reti diverse.

Cosa è successo a Bellama'

Il sito di Roberto D'Agostino riferisce che nel corso della puntata registrata il 7 dicembre - che sarebbe dovuta andare in onda in questi giorni - Pierluigi Diaco ha ospitato in studio Luana Ravegnini e Vira Carbone. Durante lo svolgimento delle registrazioni, però, la conduttrice di Buongiorno Benessere si sarebbe rifiutata di cantare il popolare brano del film Mary Poppins, "Basta un poco di zucchero", scatenando la reazione risentita del padrone di casa. I due si sarebbero scambiati una serie di battute al vetriolo legate a un episodio avvenuto anni prima. "Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino", avrebbe detto Diaco, mentre la Carbone avrebbe replicato: "Tranquillo, l’ho lasciato in camerino in modalità aereo. Mi rimproveri sempre ma tu e io siamo amici", "Difficile essere amici non sentendosi da 5 anni", avrebbe concluso il conduttore.

Il precedente del 2019

Nel 2019 nello studio della trasmissione Io e te tra Pierluigi Diaco e Vira Carbone si consumò un siparietto singolare. La conduttrice di Buongiorno Benessere stava parlando con Diaco di un episodio legato al telefonino, quando il suo cellulare squillò in diretta, scatenando la reazione seccata del presentatore. " Hai portato il cellulare in studio? È vietato, lo trovo molto maleducato e vi chiedo di spengere il telefono ", tuonò Diaco ma la Carbone si giustificò parlando di un errore. A distanza di anni, però, la questione non sembra essersi risolta tra i due volti tv.

La smentita di Vira Carbone

Quando la notizia della lite a Bellama' si è diffusa in rete, Vira Carbone ha negato di essere i cattivi rapporti con Diaco e ha dichiarato di non essere mai stata nello studio di Bellama'. " Se ero in puntata? Mi avete vista? Non c'ero. Non c'è stato proprio nulla, nessuna polemica" , ha detto a Fanpage.it la conduttrice, aggiungendo: " Diaco è una persona con la quale ho buoni rapporti. Siamo due colleghi che si stimano. Il rapporto tra noi era assolutamente tranquillo. Non c’era nulla da chiarire perché non c’è stato alcuno screzio. Non ‘è accaduto nulla ma, come sempre, ogni volta che si parla di me e Diaco, ci sono polemiche. Vi assicuro che è tutto tranquillissimo. Siamo in ottimi rapporti ". Eppure, dall'altra parte, la versione è decisamente diversa.

Le parole di Pierluigi Diaco

Raggiunto telefonicamente da TvBlog, il conduttore ha confermato, che la conduttrice era presente in studio per registrare la puntata, ma ha detto di non avere capito come mai la donna non abbia acconsentito alla messa in onda della registrazione: "Vira Carbone per motivi a me sconosciuti non ha firmato la liberatoria per la messa in onda. Non ho altro da aggiungere". Diaco ha così confermato che l'indiscrezione fatta circolare da Dagospia è vera e che nello studio della Dear a Roma, dove si registra il programma di RaiDue, è avvenuto qualcosa tra i due davanti al pubblico e alle maestranze. Come se questo non bastasse, la puntata dovrà essere registrata nuovamente.