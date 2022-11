Ida e Alessandro lasciano Uomini e donne: ma spuntano i dubbi

Alla fine Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono usciti insieme da Uomini e donne. Dopo un lungo tira e molla la parrucchiera e l'imprenditore hanno deciso di darsi una possibilità fuori dagli studi del dating show di Maria De Filippi.

Nell'ultima puntata della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, Alessandro si è dichiarato a Ida: " Non riesco a fare a meno di te ". E la dama è capitolata: " Mi provochi tante forti emozioni che a questo punto voglio uscire con te ". E anche se i petali non sono scesi in studio, la neo coppia si è abbandonata a un lungo bacio sotto l'occhio attento dei presenti.

La reazione in studio

Gemma Galgani si è sciolta in un pianto liberatorio, felice del finale romantico vissuto dall'amica, mentre Gianni Sperti ha augurato a entrambi di viversi una storia serena e felice lontano dalle telecamere: " Si vede dagli occhi quanto è serena, spero che lui riesca a darle quello di cui ha bisogno". Tina Cipollari non ha dato chance invece alla coppia, lanciandosi in un pronostico: "Nel giro di venti giorni questa coppia si lascia. Per me è una cosa troppo affrettata. Un fuoco di paglia" . Ida e Alessandro hanno lasciato lo studio tra gli applausi e i saluti di Maria, ma sui social è esplosa la polemica.

La polemica social

L'uscita di scena di Ida e Alessandro da Uomini e donne non ha convinto molti fan della trasmissione. La maggioranza del pubblico ritiene che la storia non abbia fondamenta e che - visti i tanti tira e molla tra di loro e la presenza costante di Riccardo nei pensieri della Platano - i due si siano scelti per convenienza. Il post Instagram pubblicato subito dopo la puntata è stato così sommerso di commenti di critica a Ida e Alessandro: " Finti come 'na moneta da 3 euro…", "Grande pagliacciata. Volete scommettere che tra un mese stanno di nuovo qui a dire che non si trovano?", "Ridicoli e imbarazzanti ".