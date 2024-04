Lory Del Santo: il dolore per la morte dei suoi tre figli e l'amore per per Eric Clapton

Manca davvero poco per una nuova puntata di Belve. Questa sera, martedì 23 aprile, in onda su Rai Due torna l’appuntamento con Francesca Fagnani e i suoi ospiti; tra questi, ci sarà Lory Del Santo. Stando alle anticipazioni, la showgirl risponderà alle pungenti domande della padrona di casa, affrontando diverse tematiche importanti, quanto delicate. Dagli amori, alla povertà assoluta, al carcere, sino alla perdita dei suoi tre figli.

Gli ex amori di Lory Del Santo

Una vita segnata dall’amore. Sono tanti gli uomini che Lory Del Santo ha conosciuto nel corso della sua carriera da attrice e showgirl e, tra questi, alcuni sono stati anche più di semplici amicizie. Dagli anni ottanta agli anni novanta si parlò a lungo della sua ipotetica relazione con il ricco uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi, ma Lory ha sempre smentito, rivelando di non avere mai avuto rapporto fisici con lui. A Belve si parlerà, inoltre, anche della frequentazione con Gianni Agnelli, per il quale Lory rappresentava “la bellezza, unita all’intelletto”. E ancora, spazio nel suo cuore anche per Ottavio Missoni; a questo proposito, a La Repubblica, l’attrice aveva rivelato: “Mi presentava ai suoi amici come ‘una che non rompe le balle’. Tutti i giovedì mi invitava a cena al ristorante di pesce con i suoi amici. Ero l’unica donna”.

L’amore per Eric Clapton e la morte del piccolo Conor

L’uomo che, però, ha davvero segnato la sua vita è stato Eric Clapton, padre di Conor, il figlio di Lory morto a soli 5 anni. Lory ed Eric si conobbero in un locale nel lontano 1985, durante la tournée italiana del chitarrista. Si legge nella sua biografia: “Avevamo un paio di concerti a Milano e una sera a cena il mio produttore si presentò con uno schianto di donna. Era di Verona e si chiamava Lory Del Santo. Tra noi corse un’energia fortissima, di quelle che si scatenano quando si incontra una persona per la prima volta”.

Dal loro amore, il 21 agosto 1986, nacque Conor Clapton, figlio di Lory ed Eric che morì, a soli 5 anni, il 20 marzo del 1991. Conor cadde dal 53esimo piano di un grattacielo di New York, il Galeria. Il piccolo perse la vita dinanzi alla tata che lo vide attraversare una porta-finestra lasciata accidentalmente e sbadatamente aperta da un addetto alle pulizie dell’edificio. Quando Conor morì, Lory Del Santo aveva già lasciato Clapton ed era incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi.

Il figlio Devin e il dolore per la morte degli altri due figli

Il 23 agosto del 1991 venne alla luce il secondo figlio della showgirl, Devin, che venne cresciuto soltanto da Lory. La relazione con Sardi, infatti, (ai microfoni de La Repubblica) l’ha definita come un errore: “Nella vita ho sbagliato concettualmente perché ho sempre pensato che gli uomini potessero avere un amore incondizionato verso i figli. Per me è imprescindibile voler bene ai propri figli, invece lui non c'è mai stato, e meno male a questo punto. Quando si hanno degli esempi negativi, meglio non avere esempi”.

Devin di recente aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per stare accanto al fratello Loren, morte suicida nel 2018 a soli 19 anni. Del padre di Loren, la showgirl non ha mai voluto rivelare l’identità. Loren soffriva di anedonia, presumibilmente correlata a un disturbo dissociativo di identità o a un possibile disturbo schizoide di personalità. Lory, però, ha perso anche un terzo figlio negli anni novanta, nato dalla relazione con il tennista Richard Krajicek: “È nato a Milano, prematuro ma perfetto; è morto in due settimane per un’infezione”, aveva raccontato.

L’attuale compagno, Marco Cucolo

Adesso per Lory Del Santo è tempo di archiviare il passato, senza mai dimenticare il dolore che l'ha segnata; per questo da qualche anno vive la sua relazione con Marco Cucolo. Classe 92, Marco Cucolo è nato il 13 gennaio a Napoli, è un modello e personaggio televisivo, diventato famoso anche grazie alla relazione con Lory Del Santo. Marco e Lory stanno insieme dal 2015 e si sono conosciuti grazie ad alcuni messaggi che si sono scambiati sui social. Da quel momento è iniziata la loro frequentazione, fino al trasferimento a Milano del modello per poter stare accanto alla compagna.

Tuttavia, non sono mancate le complicazioni. In particolare, i genitori di lui non approvavano la storia con Lory Del Santo. Il motivo? I 33 anni di differenza tra i due. Con il tempo, però, le cose sono cambiate e adesso sembra essere ritornato il sereno. Una storia sancita anche dalla loro complicità e intimità, come aveva rivelato la showgirl italiana nel programma radiofonico I Lunatici: “Sono in un momento per me buono, perché ho la sensazione di aver passato quelle fasi della vita in cui dovevo essere sempre in tensione per la carriera, il successo, il lavoro. Ora sono in pensione intellettuale. Faccio ancora l’amore, certo. Il mio compagno ha trent’anni, non posso metterlo in astinenza, è anche giusto concedergli quello che si merita. Poi lo voglio anche io. Una volta ero una cacciatrice di uomini, mi piaceva conquistare. Poi a una certa età viene la pigrizia, ma fare l’amore è sempre bello ed è giusto farlo.