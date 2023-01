Lotteria Italia 2023, ecco i biglietti vincenti

Puntata speciale de I soliti ignoti per Amadeus, che anche quest'anno effettuerà in diretta l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria Italia. Il Lazio si conferma la regione regina delle vendite anche per l'edizione 2023 della tradizionale Lotteria Italia. Degli oltre sei milioni di biglietti venduti in tutta Italia, uno su sei (1.118.190) è stato staccato proprio nelle varie province laziali. Il primo premio è di 5 milioni di euro, il secondo premio di 2,5 milioni di euro, il terzo premio di 2 milioni di euro. Poi, il quarto premio vale 1,5 milioni di euro e il quinto premio 1 milione di euro. Questi sono i corrispettivi dei biglietti di prima categoria. I codici numerici di questi biglietti sono abbinati a 5 vip e associati a 5 simboli.

Alle 21.45, l'Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato ha comunicato le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria non ancora abbinati ai premi:

- Serie L 486158 venduto a Roma

- Serie E 004737 venduto a Roma

- Serie L 492408 venduto a Parma

- Serie D 271862 venduto a Bologna

- Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma).

I premi di seconda categoria prevedono 10 biglietti vincenti da 50.000 euro, mentre i premi di terza categoria sono 180 biglietti vincenti da 20.000 euro.