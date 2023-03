"Lucarelli non ci sarà". La bomba sulla nuova edizione di Ballando con le stelle

Le voci arrivano da più parti e dicono tutte la stessa cosa: Selvaggia Lucarelli non sarà nella giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle. Ad anticiparlo è stato il settimanale Oggi, che parla di una Milly Carlucci intenzionata a rinnovare buona parte del cast dei giudici, mentre a confermarlo ci sarebbe la soffiata di Blog Tv Italiana, che parla di un addio quasi certo della Lucarelli.

L'ultima stagione dello show di Rai Uno ha evidenziato il clima di tensione, che da tempo c'è tra i vari giudici di Ballando con le stelle. Nell'ultima edizione Selvaggia Lucarelli si è trovata spesso in mezzo a liti e confronti, anche molto accesi, senza essere spalleggiata da nessuno dei colleghi e questo avrebbe creato una frattura insanabile all'interno del gruppo. La stessa giornalista aveva accusato il colpo e al termine della finalissima aveva scelto di prendersi un po' di tempo per riflettere sul suo futuro a Ballando.

"Spetta a me decidere"

Secondo quanto rivelato dalla Lucarelli, la produzione di Ballando l'ha riconfermata come giudice, ma lei ha preferito prendere tempo. " Questa per me è stata la stagione più complessa e anche la più lunga ", aveva detto Selvaggia Lucarelli qualche mese fa, anticipando un possibile addio: " La produzione mi ha confermata, questo è stato detto alla mia agente. Adesso sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo". E in effetti anche Milly Carlucci, tracciando un bilancio della stagione conclusasi a novembre scorso, non aveva dato adito a dubbi sul ritorno della giornalista: "La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti ". Ma un anno è lungo (la nuova edizione tornera in onda il prossimo autunno) e le idee sarebbero già cambiate.

Cast rinnovato?

Il settimanale Oggi, infatti, ha lanciato la bomba su alcuni cambiamenti che Milly Carlucci vorrebbe apportare al suo show danzante, giunto alla sua diciottesima edizione: " Ha in mente di rinnovare il cast fisso e le dinamiche di Ballando. Chi dovrà abbandonare il programma di grande successo di Rai 1 e chi arriverà? ". L'indiscrezione è stata rilanciata dal blog Tv Italiana, che ha rivelato: " Ci sono due o tre nomi al vaglio nell'eventualità quasi del tutto certa che Selvaggia lasci la trasmissione. Altre reali modifiche? Vedremo ". A lasciare, dunque, potrebbe essere solo la Lucarelli, che però al momento non conferma e non smentisce le voci circolate su di lei.