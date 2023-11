"Lui c’è sempre stato...". Isobel e Cricca e la storia d'amore nata tra i banchi di Amici

Love is in the air. Procede a gonfie vele la storia d’amore nata sotto i riflettori della scorsa edizione di Amici tra Isobel Kinnear e Giovanni Cricca, meglio conosciuto soltanto come Cricca. La ballerina e il cantante, nonostante gli alti e bassi, stanno vivendo una meravigliosa relazione e ad oggi si dicono più innamorati che mai. Così, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo hanno svelato in che modo dopo l’esperienza nel talent si sono riavvicinati.

La storia d’amore di Cricca e Isobel

Il legame tra i due era nato proprio all’interno della scuola più longeva della televisione italiana; un colpo di fulmine che aveva portato anche il cantante a lasciare la fidanzata di allora. Tuttavia, dopo un iniziale avvicinamento, Isobel aveva preso le distanze da Cricca per potersi concentrare a pieno sul suo percorso artistico all’interno del talent di Maria De Filippi. Proprio qualche mese fa Giovanni, ospite da Silvia Toffanin nello studio di Canale 5, si diceva speranzoso su un riavvicinamento con la ballerina australiana. Detto, fatto: perché ad oggi i due sono una delle coppie più affiatate a amate dal pubblico di Amici.

A fare da Cupido, un’inaspettata intromissione: la mamma di Isobel. Quest’ultima, infatti, avrebbe aiutato il cantante a riconquistare il cuore della figlia. “Siccome non riuscivo ad andare direttamente da Isobel, l’ho presa un po’ larga” , ha spiegato Giovanni a Silvia Toffanin. Così, ha continuato: “Mi sono detto: ‘provo a conquistare la mamma per arrivare a lei’. E infatti le sono piaciuto, abbiamo parlato un po’ su Instagram. […] Quando poi abbiamo fatto Full Out io ero bloccato, non riuscivo a parlare con Isobel. Avevo paura di essere rifiutato. È stata la mamma di Isobel a dirmi: ‘fidati, solo parlandone con lei riuscirete a risolvere le cose’. Mi ha convinto” . È a questo punto che la bella ballerina si è lasciata andare un’emozionante rivelazione: “Lui c’è sempre stato, sin dal primo momento, anche quando eravamo lontani. È stato il mio primo amore, è stato grazie a lui che ho capito davvero cos’è questo sentimento” .

