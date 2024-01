Lutto al Grande Fratello: Beatrice Luzzi lascia la Casa per la morte del padre

Brutte notizie al Grande Fratello. Beatrice Luzzi lascia la Casa di Cinecittà per l’improvvisa perdita del padre. A dare la notizia, direttamente la pagina ufficiale del reality che ha diramato una nota sui profili social della trasmissione. Poi, la conferma dello staff dell’attrice.

L’annuncio

Come anticipato, Beatrice, protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello, è venuta a conoscenza della scomparsa del padre Paolo e ha giustamente deciso di lasciare il reality. Proprio lo scorso dicembre, l’attrice aveva già abbandonato momentaneamente la Casa a seguito dei problemi di salute del papà. Tuttavia, era rientrata una volta essersi accertata delle sue condizioni. In un primo momento, con un comunicato, il reality ha fatto sapere: “Beatrice Luzzi lascia la Casa di Grande Fratello per motivi personali”.

Subito dopo, il terribile annuncio attraverso un tweet sul profilo X (ex Twitter) della concorrente da parte del suo staff: “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari”, si legge nel comunicato. Poi, l’inevitabile: “Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari”.

Televoto sospeso e le reazioni di alcuni inquilini

A seguito dell’uscita dalla Casa di Beatrice, il Grande Fratello ha deciso di annullare il televoto che la vedeva coinvolta. “A causa dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto, che vedeva coinvolti Sonia la Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, riporta la nota della trasmissione.

Immediate le reazioni dei compagni d’avventura di Beatrice che stanno già facendo discutere. Il reality, infatti, a fronte di quanto accaduto ha deciso di sospendere ogni attività ludica in segno di rispetto nei confronti del lutto subito dall’attrice. Tuttavia, ad esprimere la propria opinione sulla probabile mancanza delle attività, sono state Fiordaliso, Anita Olivieri e Letizia Petris. Queste ultime, impegnate in bagno a truccarsi, si sono lasciate andare a qualche commento che non è di certo passato inosservato. “Secondo me non facciamo niente neanche oggi. Con questa storia qua saranno bloccati”, ha detto la cantante. “Eh lo so zia, però…”, ha ribattuto la Olivieri. “Non è colpa di nessuno”, ha ancora continuato Fiordaliso. Infine, Letizia: “Sì, ma non si può fermare un programma televisivo”. A onor del vero, non è ancora ben chiaro se i commenti delle inquiline siano arrivati prima - o dopo - aver appreso l'effettiva notizia della scomparsa del papà di Beatrice. Adesso non ci resta altro che attendere per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.