Una maglia sospesa, un'allieva assente: le anticipazioni di Amici 2023

Nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 28 gennaio alle 14 su Canale 5. Come sempre, ad attenderci ci sarà un appuntamento scoppiettante ricco di gare, colpi di scena e tantissimi ospiti. Gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana si sono esibiti a centro studio con performance di ballo e di canto con un unico obiettivo: difendere la loro maglia per proseguire la corsa verso il serale che, ormai, è sempre più vicino.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Cresce l’attesa per scoprire gli esiti delle gare di ballo e di canto, che sappiamo avere sempre delle importanti conseguenze sugli allievi del talent. A vincere la gara di canto sarebbe stata Martina, allieva di Anna Pettinelli; al secondo posto si sarebbe classificato Holden seguito da: Mida, Petit, Kia, Lil Jolie, Sarah, Ayle e Nahaze. In fondo alla classifica sarebbe arrivato Malìa (allievo di Rudy Zerbi).

A guadagnare il primo posto in classifica nella gara di ballo, invece, sarebbe stato Dustin (allievo della maestra Celentano), seguito in ordine di posizione da: Marisol, Sofia, Kumo, Giovanni, Nicholas e Simone. A chiudere la classifica, una ballerina di Emanuel Lo: si tratterebbe di Lucia.

Una maglia sospesa e i compiti per gli allievi

Brutte notizie per Dustin, a cui la maestra Celentano avrebbe sospeso la maglia in seguito all’insufficienza ottenuta per il compito affidatogli da Raimondo Todaro. Anna Pettinelli, invece, si è “sbizzarrita” a dare compiti sia a Petit che a Mida; tuttavia, se il primo, a parer suo, ha superato la prova, il secondo no, scatenando così un'accesa discussione con Lorella Cuccarini.

E ancora, Dustin, Simone e Giovanni, sarebbero stati protagonisti di una gara improvvisazione e a trionfare, sarebbe stato proprio il ballerino di Emanuele Lo, Simone, ottenendo così la possibilità di realizzare un video che verrà pubblicato sulla pagina di Word of Dance. Grandi soddisfazioni per Holden e Nahaze che avrebbero presentato i loro nuovi inediti. Infine, una grande assente, la ballerina Gaia.

Gli ospiti della diciassettesima puntata

Ospiti d’eccezione della diciassettesima puntata del pomeridiano: Elettra Lamborghini, Alex Britti, Rocco Hunt (che hanno giudicato la gara di canto) e Nancy Berti (giudice della gara di ballo). E ancora, ospiti in studio anche Achille Lauro e Random.