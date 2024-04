L'alcool, l'Eliseo, la sorella. Carla Bruni si racconta a Belve

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Belve trapelano le prime indiscrezioni sul contenuto di una delle interviste più attese della nuova stagione, quella che Francesca Fagnani ha fatto a Carla Bruni, attrice e cantante italo-francese ma soprattutto ex première dame di Francia. Nella lunga chiacchierata fatta negli studi del programma di Rai2, la Bruni non ha avuto riserve nel parlare della sua vita privata tra presente, passato e futuro. E tra una stoccata alla sorella, la registra Valeria Bruni Tedeschi, e una confessione sull'alcool, la moglie di Sarkozy è pronta a stupire i telespettatori italiani.

L'alcool e la critica alla sorella

Nell'anticipazione diffusa dall'ufficio stampa Rai, Carla Bruni parla del difficile rapporto con l'alcool in particolare con il vino. "Ho quasi praticamente smesso di bere", ha svelato l'attrice a Belve, spiegando: " Ho problemi di dipendenza a tutto, proprio tutto. Zucchero, sigaretta alcool, certo non mi piacciono le droghe" . Difficile per lei resistere alla tentazione: " Io appena bevo un sorso del primo bicchiere, ho una specie di diavoletto che mi dice bevi il secondo bicchiere, bevi il terzo, bevi il quarto. Purtroppo, l'alcool è fatto per le persone che hanno la moderazione io no, la moderazione, non è nata con me ". Persino la sorella, Valeria Bruni Tedeschi, l'ha descritta come una donna dedita all'alcool nel film sulla famiglia Bruni del 2018 "I villeggianti". Una rappresentazione fatta dalla regista, che non è affatto piaciuta a Carlà: "Non è sempre facile vedersi… non rappresentati ma usati. Questa donna messa in scena da Golino è una ubriacona. Mi ha turbato perché effettivamente potrei esserlo ma questa è una mia grande fragilità, perché renderla pubblica così?!".

Sarkozy e il matrimonio

Oltre a parlare del difficile rapporto con la sorella, nella sua intervista Carla Bruni ha parlato anche del rapporto con il marito, l'ex presidente della Francia Nicolas Sarkozy sposato nel 2008. Dell'esperienza all'Eliseo Carla Bruni ha un bel ricordo, ma allo stesso tempo essere uscita di scena insieme a Sarkozy è stato meglio. " Essere la première dame di Francia è stato un ruolo interessante, un'occasione unica. Certo non lo vivrei tutti i giorni, sono felice che sia finito, pregavo non venisse rieletto. Adesso stiamo molto meglio", ha ammesso davanti a Francesca Fagnani l'attrice e cantante. Parlando poi di relazioni extraconiugali - lei che è nata fuori da matrimonio - Carla Bruni ha confessato: "L'adulterio per me non è un peccato, io sono figlia di quell'amore. Lo sopporterei, se fosse un adulterio così, fisico, se si innamorasse, no, lo sgozzerei" .

L'intervista integrale andrà in onda questa sera, 2 aprile, su Rai2.