Mai senza la banda di "Zelig"

Stasera, breve pausa dalle super fiction di Raiuno (Mina Settembre e il Conte di Montecristo giustamente vengono premiate dal pubblico con ascolti, nei debutti, rispettivamente del 26 e 27 per cento), ci si può tuffare nella risata. Torna, infatti, la rumorosa e sgangherata banda di Zelig con tutto il carico di comici ottimi, bravi e bravini che mette sul palcoscenico. Uno show amato dal pubblico di Canale 5 che si distrae un attimo da reality e soap. Ovviamente alla guida ritroviamo la storica coppia Claudio Bisio e Vanessa Incontrada (nella foto) che, a parte qualche pausa, regge lo show dal 2004. Guest star della prima puntata uno che poca c'entra con la comicità ma che va alla grande tra i giovani: Lazza.

Tra i tanti attori (affermati e emergenti scelti da Gino&Michele e Giancarlo Bozzo) che si alternano sul palco degli Arcimboldi, ci sono Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, Virgigno, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Federica Ferrero, Lunanzio, Aurelio Sechi, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Max Angioni, Andrea Di Marco, Vincenzo Comunale, Maria Pia Timo, Oblivion, Ippolita Baldini e Assane Diop. Tra le novità, il corpo di ballo milanese di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami e la band The Pax Side of the Moon che accompagneranno conduttori e artisti sul palco.