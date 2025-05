Manuel Agnelli, i motivi dell'addio a X-Factor. Al suo posto Francesco Gabbani? Le indiscrezioni

Ascolta ora 00:00 00:00

È Francesco Gabbani il più quotato dei candidati ad assumere il ruolo di giudice di X-Factor al posto di Manuel Agnelli: le voci circolate con sempre maggior insistenza nelle ultime ore riferiscono che dovrebbe essere proprio il cantautore carrarese a sedersi sull'unica poltrona rimasta libera nella giuria della prossima edizione del celebre talent show di Sky.

Le conferme di Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, unitamente al silenzio assordante circa la presenza del leader degli Afterhours, non avevano lasciato fin da subito adito a dubbi: la produzione era alla difficile ricerca di un sostituto all'altezza di Agnelli, storico giudice di X-Factor nonché una delle figure più amate dai telespettatori.

A prendere il posto di colui che ha messo la firma su ben 7 edizioni della trasmissione televisiva, (2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 e 2024), riuscendo per la prima volta a vincere proprio nell'ultima apparizione, dovrebbe quindi essere Francesco Gabbani, artista 42enne fresco partecipante a Sanremo 2025 con la canzone "Viva la vita", che fu già ospite del talent show nel 2023.

A lanciare per primo l'indiscrezione dell'addio di Manuel Agnelli era stato Gabriele Parpiglia: "Colpo di scena: abbandona uno tra i giudici più amati. Alla base della scelta il non rapporto con un altro giudice. Sembrava tutto confermato perché squadra che vince non si cambia e invece" , scrisse. "Manuel Agnelli ha deciso di lasciare il programma" , precisò ancora, e il "motivo dell'attrito sarebbe legato al rapporto mai nato con Achille Lauro, che al contrario ha sempre stimato Agnelli".

È questa tuttora la voce che continua a circolare nell'ambiente, anche se qualcuno parla di una necessità sopravvenuta a causa di altri impegni. Il cantante, infatti, prenderà parte al "Ballate Per Piccole Iene – Tour 2025", che celebra il ventennale dello storico album degli Afterhours pubblicato nel 2005 da Mescal, che prevede 18 tappe dal 26 giugno al 13 agosto in giro per l'Italia.

Nessun "clamoroso ritorno", dunque, una voce che aveva girato sui social dopo la notizia del probabile abbandono di Agnelli: dovrebbe essere Francesco Gabbani a raccogliere la pesante eredità.

A parte la notorietà guadagnata sul palco di Sanremo tra le Nuove Proposte nel 2016 con "Amen" e tra i Big nel 2017 con "Occidentali's Karma", il cantautore ha mostrato di avere anche delle doti di conduzione che di certo gli torneranno utili, avendo guidato "Ci vuole un fiore" su RaiUno tra 2021 e 2023. Tra voci e smentite, con Achille Lauro che sembrava destinato a lasciare e poi tornato improvvisamente arruolabile, X-Factor 2025 sembra finalmente prendere forma.