Manuela Moreno lascia il Tg2. Ecco dove la rivedremo

Manuela Moreno lascia Raidue per passare a Raitre dove nel 2023 aveva già condotto 11 puntate della trasmissione Filorosso. La giornalista conduttrice Tg2 Post, secondo quanto riferisce l'Adnkronos, starebbe per debuttare con un programma in prima serata insieme al direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez.

Moreno passerebbe, dunque, alla sezione Approfondimenti della Rai, guidata da Paolo Corsini per andare a condurre un programma del format del tutto inedito di cui non si conoscono ancora i dettagli. Moreno e Gomez hanno già confermato che lavoreranno insieme, pubblicando dei video su Instagram, in cui si capisce che stanno per realizzare qualcosa di nuovo. “A cosa brindiamo?”, dice un sorridente Peter Gomez. “Non lo so”, risponde la Moreno. “Però – aggiunge il co-fondatore del Fatto Quotidiano - a qualcosa brindiamo o almeno speriamo di brindare”. Moreno, a questo punto, sussurra all'orecchio del collega: “Non lo dire a nessuno”. E Gomez chiosa: “Non lo dico a nessuno”.

Gomez è ideatore e conduttore de La Confessione, che dal 2024 va in onda in seconda serata su Rai3 dopo 7 anni trascorsi sul Nove, mentre Moreno conduce Tg2 Post dal 2019, trasmissione dalla quale si è congedata venerdì dicendo: "Stasera vorrei farvi un saluto speciale, a presto". Un saluto che poi ha rilanciato anche sui suoi canali social in un post dove la giornalista aveva caricato altre foto, in cui inquadrando lo studio salutava, con tanto di gesto della mano.

"L’addio alavviene in un momento in cui si intensificano i rumors sulla possibile chiusura, per ascolti giudicati tutt’altro che soddisfacenti, della striscia d’informazione che segue il tg della seconda rete", scrive l'Adnkronos.