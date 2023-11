ll post della Venier, poi l'attacco dei fan: "Ora basta!"

Come annunciato nei giorni scorsi, Mara Venier non ha condotto la puntata di Domenica In di oggi. Al posto del programma televisivo è infatti stata mandata una raccolta dei momenti salienti della trasmissione. Il motivo dell'annullamento della messa in onda del programma va ricercato nello stato di salute della conduttrice veneta, risultata positiva al Covid-19. La stessa presentatrice ha voluto informare i suoi fan della situazione, promettendo di rimettersi in fretta e di tornare per la puntata della prossima settimana.

L'annuncio

L'altro giorno è stata Tv Blog a dare conferma delle condizioni di salute della conduttrice, precisando di aver parlato con la Venier e di averla " sentita combattiva come sempre e con la voglia di tornare al più presto a lavorare e a tenere compagnia al suo pubblico ". I primi sospetti sul fatto che la presentatrice non stesse bene erano cominciati dal commento di Piero Pazzi sotto a un post promo, in cui il manager scriveva: " Mi sei mancata ieri sera ". A quel preciso intervento, Mara Venier aveva risposto con: "Io a letto con influenza ".

Il malessere si è poi rivelato un'infezione da Covid-19, come risultato da tampone. Mara Venier non ha quindi potuto prendere parte al programma di questa domenica ed è rimasta a casa a riprendersi. A quanto pare si tratta di una sintomatologia piuttosto importante, che starebbe mettendo la conduttrice a dura prova.

In un video-messaggio lasciato ai suo follower su Instagram, la Venier, visibilmente provata, ha spiegato qual è la situazione. "Come avete visto la puntata di Domenica In di oggi era un 'meglio'. Non sono andata in diretta perché mi sono presa il Covid, un Covid anche bello forte ", ha dichiarato la conduttrice veneta. " All'inizio pensavo fosse un'influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito questo Covid ", ha aggiunto. " Sono sicura che domenica prossima sarò nuovamente in diretta, ma volevo soprattutto ringraziare tutti quanti voi per i tanti tanti messaggi. Non riesco a rispondere a tutti quanti, però, davvero, grazie di cuore per l'affetto che mi dimostrate sempre. Questo Covid è veramente maledetto. Bisogna stare attenti, continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima, sono sicura che starò bene ", ha concluso.

Le reazioni dei fan

Se da un lato non sono effettivamente mancati i messaggi di sostegno e vicinaza da parte dei tanti fan, che hanno augurato alla conduttrice di riprendersi al meglio e di tornare presto in tv, sono stati molti anche gli attacchi. Parecchi utenti, stanchi di sentir parlare di Covid e di tamponi, sono letteralmente insorti.