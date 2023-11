Mara Venier positiva al Covid. Cosa succede a Domenica In

Brutte notizie per “Mamma Rai”. Mara Venier è risultata positiva al Covid. Così, nella giornata di domani, domenica 12 novembre, al posto del consueto appuntamento con Domenica In, andrà in onda un “meglio di” della trasmissione, dalle 14 alle 17.10. Saltano, dunque, anche i tantissimi ospiti che erano stati previsti per l’appuntamento domenicale della rete ammiraglia della televisione di Stato.

Come sta Mara Venier

Soltanto qualche ora fa, la conduttrice aveva condiviso lo spot pubblicitario del suo prossimo impegno televisivo; stiamo parlando della trasmissione: Noi e..., un programma che Mara Venier condurrà insieme a Loretta Goggi e sarà realizzato in collaborazione con l’Unicef. Tuttavia, a catturare l’attenzione sotto al post pubblicato sui social con il promo era stato il commento del manager italiano e amico di “zia Mara”, Piero Pazzi, il quale aveva scritto: “ Mi sei mancata ieri sera” , riferendosi, con ogni probabilità, ad un evento al quale Mara non ha potuto partecipare. “Io a letto con influenza” , infatti, ha risposto la conduttrice.

Adesso, è arrivata la conferma della positività della Venier al Covid. Secondo quanto riporta Tv Blog – che è riuscito a mettersi in contatto con la conduttrice veneta – Mara Venier avrebbe avuto dei sintoni influenzali che via via si sarebbero fatti sempre più intensi. Per fortuna, però, Mara avrebbe già iniziato le cure così da potersi rimettere al più presto. “L’abbiamo sentita combattiva come sempre e con la voglia di tornare al più presto a lavorare e a tenere compagnia al suo pubblico" , ha riportato Tv Blog.

Gli ospiti previsti per la nona puntata di Domenica In

Tantissimi gli ospiti previsti per la puntata di Domenica In del 12 novembre. Primo tra tutti – direttamente da Ballando con le Stelle – Teo Mammucari, concorrente dell’attuale edizione dello show del sabato sera di Rai Uno. E ancora, gli attori Alessandro Gassmann, Damiano Gavino e Nicolas Maupas proprio per promuovere la seconda stagione della fiction Un Professore, al via da giovedì 16 novembre sul primo canale della tv di Stato. Greta Scarano, invece, era attesa nel salotto di Domenica In per presentare la fiction Circeo, in onda da martedì 14 novembre su Rai Uno. Ma non è finita, perché protagonisti della domenica sarebbero stati anche i cantanti Mario Biondi e Nino D’Angelo e, infine, il ritorno in tv di Don Antonio Mazzi.