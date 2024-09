"Sarà la mia ultima stagione". Mara Venier annuncia in lacrime l'addio a Domenica In

Ascolta ora 00:00 00:00

A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di Domenica In Mara Venier ha annunciato che questa sarà davvero la sua ultima edizione. Dopo sedici stagioni consecutive, la conduttrice veneziana ha detto basta seppur tra le lacrime. " Quando l'anno scorso ho detto che era l'ultima Domenica In io ero molto convinta. Anche quest'anno pensavo di non farla, ma sarà l'ultima", ha dichiarato la Venir con la voce rotta dall'emozione durante la conferenza stampa di presentazione del programma, al via domenica 15 settembre.

L'ultima Domenica In e il futuro

Quella che andrà in onda tra pochi giorni sarà un'edizione simile alle precedenti ma rinnovata in alcuni aspetti, ha assicurato Mara Venier. Le interviste con gli ospiti saranno sempre al centro del programma ma ci sarà anche uno spazio per il dibattito e un gioco a premi. Dire addio a Domenica In non sarà, però, facile per la presentatrice che non ha chiaro il suo futuro in televisione: " Non vedo una collocazione giusta per me nel panorama televisivo. Sto cercando di uscire fuori da Domenica In, indubbiamente c'è voglia di fare altro. Non so cosa, sarà il cinema? Non lo so. Sono aperta a nuove esperienze, non per forza con grandi visibilità, come una prima serata. Vanno bene anche cose piccole, l'importante è che mi ritorni la curiosità e la voglia di esplorare i tanti mondi".

Luca Giurato e il ricordo a Domenica In

La conferenza di presentazione della nuova edizione di Domenica In si è aperta con il ricordo a Luca Giurato, morto l'11 settembre a causa di un infarto fulminante. " Abbiamo fatto proprio qui (nella sede Rai a viale Mazzini, ndr) la prima conferenza stampa della stagione 1993-1994, lui mi volle vicina. Se sono ancora qui è grazie a lui ", ha raccontato la conduttrice ricordando il collega e annunciando che la prima puntata della nuova stagione - in programma domenica 15 settembre - sarà dedicata proprio a lui: " Apriamo la puntata con il ricordo di Luca Giurato ".

In tv anche con Le stagioni del cuore

Oltre a Domenica In Mara Venier avrà un altro impegno nella nuova stagione televisiva. Da novembre, infatti, condurrà Le stagioni dell'amore, uno speed dating show dedicato agli over 60, dove i protagonisti avranno la possibilità di conoscersi attraverso avatar con i volti di quando erano giovani.

"Avevo detto di no perché l'impegno con Domenica In è tanto, però mi andava di sperimentare qualcosa di diverso. Lo registreremo a Milano, è uno show curioso

Un nuovo progetto che, inizialmente, non aveva convinto la Venier:". La prima puntata del nuovo format andrà in onda sabatoalle ore 14 su Rai 1.