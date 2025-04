Marcella Bella imbarazza Alessia Marcuzzi: "In studio hai due str...."

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, "Obbligo o Verità", sta facendo molto discutere per le dichiarazioni che gli ospiti rilasciano in studio. Messi di fronte alle scomode domande che il gioco impone, i personaggi che di volta in volta si siedono al tavolo della conduttrice fanno ammissioni pungenti, come quella fatta da Marcella Bella nell'ultima puntata, che ha letteralmente spiazzato la padrona di casa.

Cosa è successo in studio

Marcella Bella è stata ospite di Obbligo o verità nella puntata di lunedì 7 aprile. Insieme alla cantante al tavolo di Alessia Marcuzzi c'erano anche Ivan Zazzaroni, l'attrice Michela Quattrociocche e Sonia Bruganelli. Quest'ultima è rimasta seduta accanto a Marcella Bella per tutta la durata del programma e tra le due donne si è vista una certa sintonia. Entrambe pungenti e dirette, Bella e Bruganelli hanno scherzato spesso insieme, commentando le risposte degli altri ospiti. Ma quando la cantante è stata protagonista "Solo tu", il momento dedicato alle domande faccia a faccia con la conduttrice, si è lasciata andare a una dichiarazione che ha sconcertato Alessia Marcuzzi. "Sei pronta a rispondere alle domande?", l'ha incalzata la conduttrice e Bella ha replicato: "Sì, Sonia mi aiuterà. Tu sai che stasera hai due persone molto speciali? Hai due stronze, non una" . Chiaro il riferimento al testo della canzone portata a Sanremo 2025.

I "pentimenti" di Sonia Bruganelli

Poco dopo, quando è toccato a Sonia Bruganelli rimanere da sola con Alessia e le sue domande, l'ex moglie di Bonolis ha invece ammesso di essersi pentita di alcune dichiarazioni fatte in passato. In primis di avere parlato del suo tradimento: " Magari avrei dovuto pensarci un po' e dichiarare in maniera più leggera. Poi quando ero opinionista sono stata molte volte aggressiva e mi dispiace. Cose poi recuperate quando il programma è finito, per carità, ma è stato frutto dell'inesperienza. Entravo talmente dentro le dinamiche che mi fomentavo. E con Laura Freddi sono stata un po' entrante e ho infierito".

"Ho capito cosa ha dato fastidio. Ci ho giocato un po' e ho sottovalutato che poteva essere per molti una cosa fastidiosa

Bruganelli è infine tornata a giustificarsi sull'ostentazione dellasui social:". Un modo alternativo per chiedere scusa a chi si è sentito ferito dal suo atteggiamento.