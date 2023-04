Isola dei Famosi, Marco Predolin contro la tribù della Chicas: "Non perdono"

I naufraghi sono sbarcati in Honduras da meno di 48 ore e all’Isola dei Famosi è già scontro. Nella prima puntata condotta da Ilary Blasi, affiancata dai due opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi, ad andare al televoto sono stati il conduttore Marco Predolin e la modella Helena Prestes. L’esito, però, delle nomination non è particolarmente piaciuto ai nuovi concorrenti del reality; in particolare, Marco Predolin pare non avere apprezzato la scelta degli altri naufraghi e, nel daytime di ieri pomeriggio, 18 aprile, andato in onda su Canale 5, abbiamo visto uno sfogo del conduttore.

Marco Predolin contro la tribù delle Chicas

Se Helena Prestes è stata condannata al televoto dalla coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, che si è aggiudicato la vittoria della prova leader, diverso è stato per Marco Predolin. Quest’ultimo, infatti, ha ricevuto 5 nomination da ben 5 donne: la coppia Pamela Camassa e Claudia Motta, Helena Prestes, Corinne Clery e Fiore Argento. Il conduttore, non l’ha presa di fatto bene e si è immediatamente scagliato contro il gruppo delle Chicas. Così nel corso di una chiacchierata con Cristina Scuccia ha affermato: "Il primo nominato, il “cucù” della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c’era qualcosa con le donne, hai capito?”. L’ex suora l’ha subito rassicurato confidandogli di non averlo votato e così, ha prontamente risposto: “La prima nomination è un po'... comunque se ti può far sereno io non ti ho nominato. Immagino che ti dia fastidio.”

Il naufrago, però ha sottolineato alla Scuccia quanto il punto della questione non fosse quello: “Ma no, non voglio saperlo perché non è quello il punto”. Secondo Predolin, infatti, a penalizzarlo sarebbe stata la sua non ipocrisia e al contrario, la sua sincerità. Il conduttore, si dice diverso dagli altri naufraghi che sono capaci di dispensare abbracci e baci finti e afferma di preferire di rimanere fedele a sé stesso. “Mi dà fastidio perché io non riesco a fare subito baci, abbracci, gente che si abbraccia, gente che si bacia, tutti finti. Però io non riesco a farlo”.

Alla fine, Marco Predolin mostrando tutto il suo risentimento ha chiesto all’ex suora Cristina Scuccia di andare dalle altre naufraghe e riferire una frase alquanto al veleno: “Tu vai dalle Chicas adesso e dici: ‘Ha detto Marco che Dio perdona, Predolin no!’”.

Insomma, il reality è iniziato davvero da pochissimo tempo, eppure il cast sembrerebbe promettere bene dal momento che le tensioni sono già molto alte. Vedremo nei prossimi daytime cosa ci riserveranno i naufraghi. Nel frattempo, cercheremo di capire se Marco Predolin vorrà affrontare direttamente la tribù delle donne o aspettare la puntata di lunedì prossimo e, quindi, l’arrivo in Palapa.