"Si era appena tolta il velo...". La critica della madre dell'ex suor Cristina all'Isola dei Famosi

"Questo è il secondo salto nel vuoto che fa ". Con queste parole Lina, la mamma dell'ex suor Cristina, ha commentato il lancio dall'elicottero di sua figlia, che è ufficialmente una naufraga dell'Isola dei famosi. L'ex monaca siciliana è una delle concorrenti del reality di sopravvivenza di Canale 5 e a lei Ilary Blasi ha dedicato un'ampia parentesi nel corso della puntata di esordio del programma.

Cristina Scuccia è stata la quarta naufraga ad approdare su Playa Palapa nel corso della diretta di lunedì sera e a commentare il suo approdo sull'isola è stata la mamma, Lina, che era presente in studio. A lei Ilary Blasi ha rivolto alcune domande sulla figlia per capire cosa potrà vedere il pubblico quando l'ex suor Cristina si troverà a dover affrontare la fame, le intemperie e i primi dissapori tra i concorrenti. " La vedo coraggiosa ", ha esordito la donna rispondendo alla conduttrice, che poi le ha chiesto come la figlia le avesse comunicato della sua partecipazione al programma.

" Me lo ha detto al telefono e all'inizio sono rimasta in silenzio", ha dichiarato la signora Lina, spiegando come la scelta fatta da sua figlia Cristina l'abbia destabilizzata ma soprattutto sorpresa. E la critica le è venuta spontanea: " Mi sono detta: 'Ma come ancora non ci siamo svestiti dell'abito e già vai all'Isola dei famosi? '". In effetti l'ex suor Cristina, trionfatrice di The Voice, ha compiuto un percorso in velocità lasciando gli abiti sacri per ritornare al suo primo amore, la musica, e poi lasciandosi affascinare dalla televisione con le numerose ospitate in Rai e Mediaset fino al "sì" alla Blasi e all'Isola.

La signora Lina, però, non ha fatto mancare il suo appoggio alla figlia: " Rispetto la sua scelta e l'ho incoraggiata a partecipare consigliandole di essere se stessa, come è sempre stata ". Ora Cristina Scuccia è attesa alla prova di sopravvivenza. Il pubblico la segue con interesse e attenzione e in video l'ex suora si è mostrata, come aveva ampiamente annunciato, non in bikini ma bensì in short e canottiera per sentirsi più a suo agio in mezzo agli altri e di fronte alle telecamere, ma soprattutto per non turbare il pubblico che, fino a oggi, era abituato a vederla con la tonaca.