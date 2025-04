"Mastroianni mi fece scartare ad un provino", il ricordo di Sergio Rubini sul grande attore

L'attore Sergio Rubini durante il programma "Un alieno in patria", condotto da Peter Gomez insieme a Manuela Moreno

“ Mastroianni il più grande ma mi fece scartare da un provino ", lo ricorda così con un episodio personale l'attore Sergio Rubini, intervenuto nel corso della seconda puntata del programma Un alieno in patria, condotto da Peter Gomez insieme a Manuela Moreno, su Rai 3, ricordando la figura del grande attore.

Il suo ricordo

" Mastroianni è stato il più grande di tutti perché era il meno attore di tutti, sembrava fosse sempre lì per caso. Aveva una sua timidezza, una sua semplicità, non era l'attore come noi ci immaginiamo un po istrionico era un uomo semeplice e timido e assomigliava a tutti noi. Era lì per caso. Anche sul set quando io ci ho lavorato sembrava non sapesse nulla e diceva: "ma no, io faccio questo lavoro, mi vengono a prendere la mattina, mi portano qua... ", spiega Rubini.

La conoscenza "personale"