"Me l'aveva detto mia figlia...". Così la concorrente di Affari tuoi ha perso 200mila euro

È stata una partita con molti bassi e pochi alti quella giocata da Rosa dalla Calabria ad Affari Tuoi: sembrava dovesse tornare a casa a mani vuote dopo una serie di scelte di pacchi molto discutibili. La partita sembrava anche essere iniziata in modo equilibrato per la concorrente, accompagnata da suo fratello, che nei primi sei tiri era riuscita a eliminare tre pacchi blu (premi bassi) e tre pachi rossi (premi alti). Certo, tra i rossi c'era anche quello da 300mila euro ma la posta in gioco era ancora alta. La svolta, per lei, è arrivata solamente alla fine della puntata, con un colpo di fortuna che si è rivelato decisivo.

Alla prima poposta, il Dottore ha offerto 25mila euro, che sono stati prontamente rifiutati." Bei soldini, però sono qui per giocare, rifiuto ", ha spiegato a Stefano De Martino. Nei successivi tre tiri è riuscita a eliminare più pacchi azzurri che rossi e il Dottore le ha proposto di cambiare il pacco. Rosa ha rifiutato ed è andata avanti con il suo numero 5 ma nei tre tiri successivi ha infilato una serie di pacchi sfortunati, eliminando i 75mila euro, poi i 100mila e i 200mila. Ed è proprio quest'ultimo tiro a darle più dispiacere, perché quella somma si trovava all'interno del pacco 13, numero che sua figlia le aveva suggerito di scegliere prima della partita perché pensava ci fossero i 300mila euro. Ma invece di fare il cambio, lei ha deciso di aprirlo: " Mia figlia mi aveva detto che nel pacco numero 13 c'erano 300mila, ha sbagliato di poco ". La gara è andata avanti e Rosa della Calabria, davanti alla seconda proposta di cambio, ha deciso di accettare: scambiando il pacco numero 5 con il pacco numero 7 in onore di sua madre.

Il cambio sembrava portare bene: quando il numero 5 è stato aperto al suo interno Rosa ha scoperto che c'erano appena 10 euro. Sono stati poi eliminati altri premi ma a quel punto il montepremi era già piuttosto scarso, perché sul finire del gioco, dopo aver rifiutato 5mila euro, la concorrente ha trovato anche i 30mila euro. Trovandosi con la possibilità di vincere appena 5mila euro (al massimo), Rosa dalla Calabria sceglie di tentare la regione fortunata e indica le Marche senza una particolare ragione: era una decisione che aveva preso prima di iniziare a giocare e le ha portato bene, perché con quella scelta è riucita a portare a casa 100mila euro.

Volevamo ringraziare i nostri genitori per quello che fanno per noi. Nostro papà ha una severa malattia che lo ha piegato, trovandosi in sieda a rotelle dall'oggi a domani, ma ci dà la forza ogni giorno. Sentiamo la loro protezione sempre

