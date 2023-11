"Ha usato Beatrice...". Fiordaliso contro Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

Fulmini e saette al Grande Fratello. Stiamo parlando di Fiordaliso che non le ha mandate di certo a dire a Giuseppe Garibaldi. Ormai, sempre di più, Garibaldi ci stupisce con il continuo tira e molla con l’attrice di Vivere, Beatrice Luzzi. Zia Fiorda ha chiaramente accusato il giovane calabrese di aver usato Beatrice per conquistare il favore del pubblico. Così, nella puntata andata in onda questa sera, lunedì 20 novembre, la cantante ha rimarcato la sua opinione: il bidello ha costruito una relazione con l’attrice per il gioco.

Il rapporto tra Beatrice e Giuseppe

“Due mondi lontani che alla fine finiscono sempre per attrarsi”, ha subito esordito il padrone di casa, Alfonso Signorini, prima di lanciare una clip riassuntiva di quanto accaduto negli ultimi giorni. Come ormai siamo abituati, Beatrice e Garibaldi sono spesso stati protagonisti di polemiche e querelle, ma questa volta, tra i due sembra essere finita davvero.

“Non ho trovato un muro in Beatrice, sono io che ho preso la decisione lunedì, è stata la scelta migliore che potessi fare. Secondo me a lei qui in casa serve qualcuno che possa affiancarla, un suo complice”, ha affermato Garibaldi, riferendosi all’avvicinamento tra Beatrice e Vittorio in questi ultimi giorni.

La posizione di Beatrice e l’analisi di Fiordaliso

Beatrice si è dimostrata abbastanza stizzita per le dichiarazioni fatte da Garibaldi che, nel frattempo, cerca di mettere in guardia Vittorio rispetto all’avvicinamento all’attrice. Tuttavia, la Luzzi ha le idee chiare: “Io vivo abbastanza terrorizzata”, ha affermato Beatrice. Poi, ha aggiunto: “Mi sono resa conto che è capace di tutto”. Come se non bastasse, l’Eva Bonelli di Vivere ha continuato: “Giuseppe è andato in giro a dire a tutta la casa che io avevo chiesto a Vittorio di votarlo, ha detto che lo manipolo. Io sinceramente vista la cattiveria di tante situazioni, avendo perdonato di tutto mi rendo conto che ho qui una persona da temere”. Infine, ha tuonato: “Penso che lui non sia mai stato mite, ha preso le misure e mi ha manipolata lui, mi ha usata”.

A metterci del suo, anche Zia Fiorda che è una grande alleata di Beatrice all’interno della Casa. Fino a questo momento, peraltro, la cantante ha dimostrato di essere sempre sul pezzo e decisa nel difendere la sua opinione. Così, anche nella diretta di questa sera e nel corso della settimana, ha colto la palla al balzo per dire la sua: “Sicuramente tra loro c'è stata un'attrazione inziale, ma Giuseppe ha usato Beatrice nella prima nomination, aveva paura di uscire e una sera anche lì con me aveva detto se mi salvo voglio tornare con Beatrice”.