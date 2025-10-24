Mannheimer smentisce la sinistra. "Non è vero che Meloni non si confronta coi giornalisti"

Le intenzioni di voto degli italiani, la manovra e il suo impatto sulla situazione economica, Schlein e la dichiarazione sull’estrema destra e la democrazia a rischio, Meloni e la stampa. Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli su La7. Renato Mannheimer di Eumetra racconta i dati dei sondaggi di questa settimana evidenziando come, a volte, la narrazione della opposizione sia piuttosto distante dalla realtà.

A partire, ovviamente, dalla presunta volontà del presidente del consiglio di non rispondere alla stampa, ai giornalisti ostili e alle trasmissioni più distanti. “La Meloni non si confronta con i giornalisti scomodi”, chiede il sondaggio. Le risposte sono rivelatrici. Solo poco più del 30% ritengono che sia una frase giusta e quasi il 50% risponde che è sbagliato oppure “non è vero che si comporta così”. Il 21,2% addirittura decide di non rispondere. Formigli, infatti, si dice preoccupato che “solo un cittadino su quattro o su tre sostenga che sia sbagliato non confrontarsi con i giornalisti più scomodi”. La spiegazione del sondaggista è molto più chiara: “In realtà è un argomento poco conosciuto dagli italiani”. Non mancano gli insulti nei confronti del governo: “La narrazione della Meloni era il Paese delle famiglie, gli asili”, sostiene il conduttore.

Sulle parole di Elly Schlein nei confronti di una presunta torsione autoritaria del governo la musica non cambia.

Il 47% degli intervistati si ritiene “per nulla d’accordo con queste dichiarazioni”. La minoranza, e cioè il 44%, è d’accordo con l’attuale segretaria del Partito democratico che ha attaccato pesantemente le politiche adottata dall’esecutivo.