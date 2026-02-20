"Meloni ospite alla prima serata di Sanremo", la sinistra cavalca l'onda: la risposta di Carlo Conti

Nelle ultime ore è circolata con insistenza sulla stampa e sui social la voce della presenza di Giorgia Meloni come ospite d'onore nella serata inaugurale della prossima edizione del Festival di Sanremo. Secondo tali indiscrezioni, divenute in breve tempo virali, la premier avrebbe ricevuto un invito speciale e "segretissimo" da Carlo Conti per assistere in prima fila all'esibizione dei cantanti in gara in occasione del loro debutto in programma il prossimo martedì 24 febbraio.

La notizia ha fatto in breve il giro del web, dal momento che fino ad ora non era mai accaduto che un presidente del Consiglio in carica fosse ospite della kermesse musicale sanremese. Il precedente più celebre, pur non trattandosi di un premier, è quello del 2023, quando il capo dello Stato Sergio Mattarella assistette alla serata inaugurale del Festival di Sanremo dal palchetto d'onore: per la prima volta un presidente della Repubblica in carica era stato inquadrato dalle telecamere del Teatro Ariston.

Ecco, quindi, spiegato il perché di tanto clamore mediatico. Qualcuno aveva già iniziato a vociferare che fossero addirittura in corso delle fitte comunicazioni tra Palazzo Chigi e gli organizzatori della kermesse musicale per approntare le giuste misure di sicurezza a tutela del presidente Meloni. E c'era già chi aveva iniziato a cavalcare l'onda puntando il dito contro il premier e parlando di un tentativo di "captatio benevolentiae" finalizzato ad attirare consensi in vista del Referendum anche tra i più giovani, pescando a mani basse in un bacino inusuale di potenziali votanti..

Niente di più falso. La prima smentita è arrivata da Palazzo Chigi: "La notizia di una partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al festival di Sanremo è priva di fondamento. Non è mai stata considerata l'ipotesi di una sua partecipazione".

A rincarare la dose ci ha pensato lo stesso presentatore del Festival di Sanremo, che ha utilizzato l'ironia per smontare la bufala. "Fake News", ha scritto in grande e in rosso Carlo Conti sul suo profilo Instagram: "Questa è troppo grossa! Rasenta la fantascienza!", si legge sul post, con tanto di faccina che ride con le lacrime agli occhi.